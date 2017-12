Kam chodíme

26. jan 2010 o 0:00 Ada Jung

Cigáň sa mi prevelice ľúbi. To nie je žiadne osobné vyznanie, ale zažili ste niekedy nejaký rómsky festival, koncert alebo nebodaj konferenciu? Ak nie, aspoň čosi z tejto atmosféry približujú najmä plagáty, ale aj pozvánky, letáky a brožúry rovnomennej, ľúbivej výstavy. Expozícia obsahuje predmety viažuce sa k rómskym či Rómami inšpirovaným kultúrnym a spoločenským podujatiam.

Slovenské národné múzeum ju zostavilo z fondov Múzea rómskej kultúry v Brne a umiestnilo do martinského Etnografického múzea. Cigáň by sa však zrejme ľúbil aj v iných mestách. Prístup a vzťah väčšiny k rómskej menšine totiž zároveň ilustruje aj nálady (a stavy) celej spoločnosti. To je zrejmé najmä pri pohľade na plagáty - každý má svoj príbeh. Dokonca aj to je príbeh, keď niektoré obdobie žiadne plagáty nemalo.

Zbierka predmetov má okolo 3000 kusov a hoci všetky na výstave nie sú, tie vystavené celkom úspešne vypovedajú o spôsobe života Rómov. Tých iných, odlišných, často na okraji spoločnosti alebo, ak to chcete vidieť romantickejšie, tých slobodných a šťastných Rómov.

Usmievajú sa z plagátu na zubnú pastu ešte z čias Rakúsko-Uhorska, potom nasleduje ticho nacistickej genocídy a rómsky plagát sa zasa objavuje až koncom 60. rokov a potom s preskokom v rokoch deväťdesiatych. Ak máte možnosť, pozrite si ojedinelú výstavu do 26.februára.