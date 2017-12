Čo vlastne zviditeľňuje Eurosong

Mal to byť veľkolepý štart nablýskanej šou, ako tohtoročnú Eurovíziu nazvala Slovenská televízia. Dopadlo to inak.

26. jan 2010 o 0:00 Oliver Rehák

STV cez víkend odštartovala ďalšiu sériu pesničkovej súťaže. Neláka veľa divákov, ani hudobníkov.

BRATISLAVA. Hrdza, Richard Čanaky, Tomáš Bezdeda, Michaella, Mista, Pavol Remenár, Klára & Liquid Error, Peter Bažík, Get Exploted. To sú postupujúci z prvých dvoch štvrťfinálových kôl súťaže Eurosong, ktoré cez víkend odvysielala STV.



A teraz čísla. Úvodný večer na Jednotke mal v cieľovej skupine 12+ podiel 16,4 percenta, čo je približne 300­tisíc divákov. Tí ostatní dali prednosť filmu Smrtonosná zbraň na Markíze alebo Mojsejovcom v TV Joj. STV mala štart Eurosongu až o desať percent slabší ako vlani a druhé kolo v nedeľu pozeralo ešte menej ľudí (server medialne.sk uviedol, že len 14,6 percenta).

Turnaj v „eurotrashi"

Slovenská televízia túto súťaž chápe ako šancu zviditeľniť krajinu v zahraničí a šancu zviditeľniť sa pre mladé skupiny. Tú druhú úlohu kedysi plnili hitparády Triangel a RG Tip. Oba programy boli nepomerne lacnejšie a ponúkali nepomerne kvalitnejšiu hudbu.



Je to, samozrejme, dané aj formátom súťaže, ktorú americkí hudobní novinári označujú výrazom „eurotrash". Ide o predstavu hudobného šoubiznisu podľa európskych televízií.



V každej krajine to robia trochu inak. Česká televízia vlani vybrala svojho reprezentanta priamo a po jeho neúspechu sa tento rok rozhodla Eurosong ignorovať. To isté spravili aj v Maďarsku a Rakúsku.



STV sa vlani k Eurovízii vrátila po desaťročnej pauze a rozhodla sa pre „turnajový" model s niekoľkými desiatkami súťažiacich. A ledva sa skončilo vlaňajšie finále, už zverejnila, že si podá prihlášku do Eurovízie 2010. Napriek finančnej kríze, stratovému rozpočtu celej televízie a slabej úrovni pesničiek.



Teraz ešte prišla klesajúca sledovanosť. Aj v ankete na sme.sk si 80 percent hlasujúcich myslí, že pozerať Eurosong je „totálna strata času".

Bude Lekra, aj Guru Brothers

Súťaž ignorujú aj takzvané „áčkové" mená z brandže. „Už vlani sme z televízie dostali priamu ponuku zúčastniť sa. No je to súťaž a my sme muzikanti, nie športovci," hovorí Yxo zo skupiny Hex. „Pre nás by malo zmysel ísť tam, keby sa aj vo svete prihlásili normálne kapely. Za Írsko napríklad U2, za Britániu Cure a tak ďalej."



Okrem známych mien sa však už nezáujem prenáša aj na mladé kapely. V treťom štvrťfinálovom kole, ktoré je naplánované na piatok, prišlo k zmenám. „Interpreti piesne Chýrna zem Gionno & Ján Mitaľ odstúpili bez oficiálneho udania dôvodu. Interná porota vybrala z pripravených náhradníkov skupinu Lekra so skladbou Dolina, dolina," napísala včera v tlačovej správe STV.



Okrem toho diváci uvidia aj druhého náhradníka. Skupina Golden Storm odstúpila z dôvodov „personálnych zmien", šancu tak dostanú šancu Guru Brothers.



Náhradníci sa na Eurovízii skloňovali vlani. Po zranení speváka Kulyho mala vystúpiť skupina Tanx, no vedenie televízie posunulo Desmod do ďalšieho kola.



Denník SME vlani kritizoval aj fakt, že verejnoprávna inštitúcia tajila, kto vlastne vyberá súťažné pesničky na obrazovku. Tajné to zostáva. „Mená internej poroty nezverejníme," povedal hovorca súťaže a jeden z jej moderátorov Martin Kontúr.

Dva hudobné svety Občas na seba narazia, no málokedy sa stretnú. Kým kritici v súťaži Radio_Head Awards do nominácií vybrali hudbu, ktorá je na naše pomery prinajmenšom nadpriemerná, v Eurovízii sú kapely vo väčšine prípadov s muzikou, ktorá nie je ani priemerná. Jediné, čo obe súťaže spája, je, že väčšine verejnosti mená zúčastnených hudobníkov nič nehovoria. Kritici len ťažko ocenia gýčové a diskotékové pokusy o čosi, čo muzikou nebolo už pred desiatimi rokmi. A to nie je len diagnóza našej lokálnej kvalifikácie na Eurovíziu, to je problém celej tejto prehliadky „eurotrashu“. Vraj Eurovízia má pomôcť kapelám a hudbe preraziť do popu. Lenže, kto vďaka tejto súťaži úspešne funguje na medzinárodnej scéne? V strednom prúde, kde vládnu Lady Gaga či Beyonce o smutné (prosto)národné (pseudo)reprezentácie, záujem nie je. A azda s výnimkou Abby ani nikdy nebol. Tomáš Prokopčák