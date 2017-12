Pro-téza pre divadlo

Vo štvrtok sa v Bratislave začne nový medzinárodný festival autorského divadla s názvom Pro-téza.

26. jan 2010 o 0:00

Prvý ročník medzinárodného festivalu autorského divadla Pro-téza otvorí vo štvrtok renomovaný poľský súbor Teatr Porywacze Ciał.

Festival autorského divadla Pro-téza, zameraný výhradne na prezentáciu divadelných súborov spracúvajúcich vlastné témy, sa bude konať od 28. do 31. januára 2010 v A4 - nultom priestore a v Elledanse.Na Slovensku sa festival s takýmto zameraním objaví po prvýkrát.Počas štyroch dní uvedie päť divadelných súborov v štyroch inscenáciách.

Úvodným predstavením festivalu bude hra Very od Macieja Adamczyka a Katarzyny Pawłowskej z poľského súboru Teatr Porywacze Ciał. Genialita Macieja Adamczyka v tejto monodráme spočíva v tom, že sa svojím originálnym hereckým prejavom priam až dotýka diváka a vnára ho do sveta plného bizarností. V plynúcich minútach navodí nespočetné množstvo nálad. Chvíľami rozosmieva, chvíľami takmer rozplače. Expresívna a emotívne gradujúca hra, ktorá používa vlastný divadelný jazyk, získala prvú cenu na Prehliadke súčasnej monodrámy vo Varšave. Diváka dostáva do absurdity, akoby vystrihnutej z Kafkovho románu, keď prostredníctvom mladého muža čakajúceho v cele na vypočúvanie, odkrýva najskrytejšie zákutia ľudskej duše.

Teatr Porywacze Ciał je jedným z najpozoruhodnejších fenoménov objavujúcich sa na dnešnej modernej divadelnej scéne v Poľsku. Vyhýba sa zaužívaným schémam, využíva humor, paródiu, iróniu, provokáciu a výstrednosť, znaky a symboly modernej kultúry. Často vzájomne konfrontuje literárne texty s vulgarizmami, majstrovské diela s gýčom, či citácie z literatúry s citáciami popovej kultúry.

V predstaveniach plných protikladov neinterpretuje literárne predlohy, ale radšej spracúva vlastné texty, literatúru, či film a s iróniou a nadhľadom tak komentuje súčasnosť. Poznajú ho už diváci v Nemecku, Česku, Slovinsku, Rakúsku, Kanade, Anglicku či Holandsku.

V ďalších festivalových dňoch sa predstaví francúzsko-japonský divadelný súbor A.lter S.essio s hrou Loss-Layers, surrealistickú rozprávku Hidden Landscape prinesie české tanečné divadlo DOT 504 a dva súbory: český Láhor a slovenský SkRAT spoločne vytvoria a na festivale odpremiérujú inscenáciu Spoločný zákvas.