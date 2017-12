Tim Burton v Cannes

Populárny „gotický" režisér bude rozhodovať o tom, kto vyhrá slávny francúzsky festival.

27. jan 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, (kk)

BRATISLAVA. Ak to nebudú Vianoce, mohol by to byť aspoň Halloween. Predsedom tohtoročnej poroty v Cannes bude Tim Burton a riaditeľ festivalu Gilles Jacob tvrdí, že to bude veľký sviatok a skvelá slávnosť. „Nech len jeho nežná bláznivosť a gotický humor ovládne celú Croisette!"

Sympatická morbídnosť sa u Burtona prejavila, už keď kreslil v detstve a preto aj potom trochu trpel, keď pracoval v tíme výtvarníkov na veselých disneyovkách. Neskôr, pri vlastných celovečerákoch, sa jeho duša prejavila viac - po filmoch Ed Wood, Mars útočí, Ospalá diera, Veľká ryba získal aj veľkú skupinu verných fanúšikov.

S úlohou predsedu poroty by nemal mať problém. „Zvykol som si pozerať aj trojdielne filmy naraz, dokázal som prežiť aj 48-hodinové maratóny pri hororoch, takže sa cítim byť pripravený," cituje ho webstránka festivalu. Či bude demokratickým, či skôr despotickým predsedom, to riaditeľ Jacob prezradí neskôr.

Festival v Cannes sa začne 12. mája. To sa už bude vedieť, ako dopadol Burtonov najnovší film - Alica v krajine zázrakov, opäť s Johnnym Deppom v jednej z hlavných úloh. Do našich kín príde 11. marca.