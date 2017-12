Festival spoločného autorského zákvasu

28. jan 2010 o 0:00 Eva Andrejčáková

V Bratislave sa dnes rozbieha nový festival Pro-téza.

BRATISLAVA. Prehliadku autorského divadla sme tu zatiaľ nemali. Zmeniť by to chceli organizátori nového festivalu s názvom Pro-téza, ktorého prvý ročník sa začína už dnes v Bratislave. Päť súborov so štyrmi inscenáciami bude hostiť bratislavský A4 - Nultý priestor a tanečné divadlo elledanse až do nedele.

Festival otvorí dnes večer v A-štvorke poľský súbor Teatr Porywacze Cial s kafkovsky ladenou inscenáciou Very, ktorá zvíťazila aj na prehliadke súčasnej monodrámy vo Varšave, zajtra vystúpi francúzsko-japonský divadelný súbor A.lter S.essio s Loss-Layers.

Sobota bude patriť českému fyzickému divadlu DOT 504, ktoré privezie surrealistickú rozprávku Hidden Landscape.

V posledný večer sa bude experimentovať - dva divadelné súbory, české improvizačné divadlo Láhor a bratislavský SkRAT sa predstavia v takzvanom Spoločnom zákvase.

Nestretnú sa však po prvýkrát - aktuálne predstavenie pre bratislavské publikum realizujú po úspešnom pražskom pokuse s inscenáciou Diskrétní den.

V rámci sprievodných programov budú môcť návštevníci festivalu navštíviť koncert Bezmocnej hŕstky, vystúpia aj dídžeji Effiks, Pjoni a Ink Midget či slovenská trojica Hlavy nechali v šatni.

Súčasťou programu bude i výstava slovenského maliara žijúceho v Austrálii, skrývajúceho sa za titulomMgr.Art.