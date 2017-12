Čo pozeráme

28. jan 2010 o 0:00 Linda Vasiľová

Deti slávnych vraj majú cestu do šoubiznisu nespravodlivo uľahčenú. Režisérka Sofia Coppola je výnimkou. Neviem, do akej miery ju otec viedol za ruku, ale doviedol ju na krásne miesto, ktoré patrí celé jej.



Je to napríklad v Japonsku. Okrem kultúrneho šoku a kvitnúcich čerešní tam čaká zblíženie, ktoré je letmé ako dotyk priesvitného papiera. Pôvabný a bystrý film Stratené v preklade vypovedá o Sofiiniom inštinkte pre chémiu medzi hercami a o jej zmysle pre humor. Bill Murray predvádza jemné odtienky rozumu a citu. Scarlett Johansson je skvelá ako ospalá princezná, ktorá ešte nevie, čo bude robiť. A výtvarná kompozícia záberov je úžasná.