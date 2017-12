Lepšia je recyklovaná hudba

Vec a Peťo Tázok nahrali albumy, čo patria medzi vlaňajšie vrcholy.

28. jan 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Dva výborné albumy plné remixov uzavreli hudobný rok 2009. Znamená to, že novú hudbu nahradia koláže?

BRATISLAVA. Dosť bolo štúdia, skladania i nahrávania. Urobíme to inak, pesničky rozdáme našim kamarátom a známym a uvidíme, čo z nich napokon vznikne. Nejako takto možno uvažovali Vec i projekt Peťo Tázok, keď sa rozhodovali o budúcej podobe ich „nových“ albumov. Namiesto toho, aby prišli s dosiaľ nepočutými skladbami, ponúkajú tie staré, no v inej podobe - remixoch.

Remixy a albumy remixov sú špecifikom elektronickej (tanečnej) hudby. V hiphope, tobôž domácom, sa zase tak často neobjavujú, a to napriek tomu, že hiphop je vlastne tiež elektronickou hudbou. V krátkom časovom rozpätí však na Slovensku vyšli hneď dve takéto CD: Vecove Funkčné remixy (EMI) a Neuveriteľne smutný album (Deadred/Starcastic) Peťa Tázoka.

Lepší Vec

Druhý album rapera, ktorý na festivaloch občas spadne z hasičského auta, bol trochu sklamaním. Vec vo Funkčnom veteránovi nedokázal ponúknuť úplne moderný hiphopový album.

Reparát sa mu však podaril s remixami. Počnúc dubstepom a drumanbassom končiac majú prerobené skladby energiu a aj keď už možno nie sú priamočiarym hiphopom, fungujú lepšie, ako ich pôvodné verzie. Bez ohľadu na to, či ich počúvate doma, alebo niekde v klube.

Aktuálna hudba sa totiž podobá predovšetkým na koláž, ktorá spája rôzne prúdy a vplyvy. Potom sa vedľa seba môžu ocitnúť napríklad skladby od projektov L Plus, českých Sporto i Karaoke Tundru. Zaujímavé je pritom sledovať, ako rôzni producenti pristupujú k tej istej skladbe. Kým Tribova verzia Tu je skôr atmosférickým bigbeatom s retro hammondom, tá istá skladba v podaní Sidea9000 je temnou dubstepovou cestou do klubového undergroundu.

Skladby na Funkčných remixoch však spája najmä to, že nejako takto znie aktuálna mestská hudba. Paradoxne „Vecov“ nový album tak je konečne nahrávkou, ktorá môže pokojne prekročiť hudobné hranice našej krajiny.

Experimentálny (ne)rap

Označiť projekt Beneho a Karaoke Tundru Peťo Tázok za hip-hop je problémom. Aj keď formálne tam rap ako prejav je, pravdupovediac, ich debut Album bol skôr experimentálnou elektronikou než hiphopom.

Neuveriteľne smutný album - remixy, ale aj štyri nové skladby, je len potvrdením tejto domnienky. Kým Vecove nové remixy ostávajú ešte v rovine pre širokú verejnosť stráviteľnej hudby, Tázok má už blízko k produkcii festivalov novej a neobvyklej hudby New New v Brne a Next v Bratislave.

Bene alias Tázok však dotvára panoptikum slovenského rapu. Kým všetci ostatní štylizáciu zubami–nechtami odmietajú, on si z nej urobil tvorivú metódu. Túto hru rešpektujú aj producenti, ku ktorým sa Tázokove skladby dostali. Pritom skladby na rozdiel od remixov u Veca sú hľadaním - niekedy aj hľadaním hudby. Výsledkom je znovu relatívne ťažká, no o to dlhotrvajúcejšia nahrávka.

Ako teda bude vyzerať hudba v roku 2010? Ukazuje sa totiž, že ak chcete nahrať dobrý album, lepšie je vyhnúť sa práci na nových skladbách. Dva z najlepších domácich „hiphopových“ albumov (konca) minulého roku totiž vznikli ako zbierky prerobených skladieb. Obe CD sú však dôkazom, že prinajmenej elektronická scéna je v Česku a na Slovensku životaschopná.