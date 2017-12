Pat Metheny: Hudba musí rozprávať príbehy

Rozhovor so svetoznámym gitaristom, ktorý má nový sólový album a vo februári si prvýkrát zahrá na Slovensku.

27. jan 2010 o 17:19 Oliver Rehák

Jeden z najznámejších gitaristov príde o mesiac do Bratislavy sám, ale z pódia budete počuť celú skupinu. Predvedie totiž unikátny nový projekt Orchestrion. PAT METHENY je slávny, ale nie rozmaznaná rocková hviezda, a tak sa agentúre Jazz Production, ktorá koncert organizuje, podarilo vybaviť pre nás exkluzívny rozhovor. Dokonca nám ušetril aj účet, volal totiž on.





Roky sa čakalo, kedy už prídete zahrať aj na Slovensko. Mohli ste priviezť svoju skupinu či rôznych slávnych muzikantov, no nakoniec ukážete sólový projekt. Prečo?



„Sníval som o ňom ešte ako dieťa. Je to niečo veľmi unikátne a nové, som veľmi rád, že k vám môžem priviezť práve Orchestrion projekt. Celkom určite to bude úplne iný typ koncertov, než aké som doteraz hral."

Z fotografií sa dala očakávať experimentálna hudba, z ukážok to však vyznieva inak. Čo ste vlastne nahrali na album, ktorý práve vychádza?



„Sú to nové skladby. Orchestrion má veľký potenciál, je to otvorená vec. Je to však pre mňa úplne nové územie, a tak som si povedal, že na začiatok by bolo lepšie nepustiť sa úplne mimo harmónií, melódií a rytmov, ktoré používam. Väčšina ľudí bude určite hneď počuť, že to znie ako ja. Ale je to môj nový, hlboký a veľmi osobný pohľad na hudbu. Ovládam tu všetky nástroje, vďaka čomu som bol schopný vykresliť mnoho svojich obľúbených vecí v hudbe spôsobmi, aké som ešte nikdy nepoužil."

Aký je teda rozdiel medzi albumom a koncertom?

„Skladby z nového albumu budú podstatnou súčasťou večera. Lenže keď používam orchestrión, skoro vždy je výsledok trochu iný. Mám rád nahrávky, ktoré držia pokope, nie také, kde je každá skladba úplne iná. Na koncert mám pripravenú niečo ako mapu, ktorej sa chcem držať."

Taká komplikovaná technológia nemusí fungovať stopercentne. Nebojíte sa toho?

„Musím priznať, že ma to trochu desí. Beriem so sebou zopár technikov, ale nie je to turné Rolling Stones, kde sa o všetko stará tím ľudí a aparát vozí niekoľko kamiónov. Dúfam, že všetko bude fungovať."

A ako to vlastne funguje?

„Nepoužívam nijaké samplery. Čo počujete, sú skutočné nástroje, všetky budú hrať naraz. Celé je to riadené cez MIDI kontrolery. Dosť dlho som si musel zvykať na iný spôsob práce s dynamikou a na synchronizovanie niekoľkých nástrojov s časovým sklzom, ale technická stránka veci bude asi pre väčšinu vašich čitateľov nudná."

V každom prípade si to musí vyžadovať totálne sústredenie, nie?

„To je práve najťažšie. Používam množstvo pedálov a musím presne vedieť, čo ktorý robí. Ale stále je nad tým hudobný cieľ, počujem hudbu, ktorú chcem zahrať. Keď sa ozve niečo iné, budem improvizovať."

Mnohí hudobníci experimentujú so senzormi a elektronikou, sledujete túto scénu?

„Väčšinou skončia pri tom, že hurá, ono to funguje. Mňa zaujíma niečo iné - o.k., funguje to, vyskúšajme s tým urobiť niečo hudobné. O pár rokov už technická stránka veci nebude nikoho zaujímať, ale výsledok, ten áno. Hudba stále musí robiť to, čo má - rozprávať príbehy."

Aké boli reakcie kolegov z Pat Metheny Group? Nebrali to ako zradu, že ste vlastne vymenili celú kapelu za technologickú hračku alebo že chcete zhrabnúť celý honorár?



„Tak toto som ešte nepočul (smiech). Nejde o žiadnu náhradu, ani o daň kríze. Máte deti?"

Zatiaľ nie. Prečo?

„Tak inak. Určite poznáte skvelý animovaný film Wall-E. Spýtali by ste sa režiséra, prečo tam neobsadil skutočných hercov? To sú rôzne médiá, ktoré ponúkajú rôzne možnosti, chápete. Orchestrión sa nedá porovnať s ničím iným, je to nový spôsob, ako robiť hudbu. Keby som mal kapelu, ktorá by dokázala takto hrať, nepotreboval by som ho. Nie je lepší, ani horší. Je to skrátka iné médium."

Ako na Orchestrion reagovali ostatní muzikanti a priatelia?

„Keď som im o tom prvýkrát rozprával, väčšinou si mysleli, že som sa zbláznil. No keď som to napríklad predvádzal Jackovi DeJohnette a Garymu Burtonovi, hneď sa do toho zamilovali."

Tento projekt treba vidieť naživo, neplánujete aj DVD?

„Urobiť nahrávku bolo extrémne náročné. Zatiaľ som nič tak dlho nenahrával. Hneď potom som musel začal pripravovať koncertnú verziu projektu, čo bolo rovnako komplikované a skončilo sa to len predvčerom. Momentálne som trocha nervózny z prvej premiéry, nedokážem sa sústrediť na iné veci, než aby to celé fungovalo."

Keď ste spomenuli skúšanie, je známa historka, ako vám Steve Swallow poradil, že nesmiete toľko cvičiť. U nás zase existuje fráza, že kto cvičí, podráža kapelu. Ako to máte vy?



„Istý základný druh cvičení musíte robiť stále. To je nevyhnutnosť pre muzikanta, podobne ako to robia športovci. Steve hovoril skôr o improvizácii. Ak to preženiete s mechanickým drilovaním stupníc, môže vás to zablokovať. S cvičením som mal rôzne obdobia, no vždy som potreboval v hudbe istú úroveň plynulosti, ktorá sa dá dosiahnuť len tak, že strávite veľa času s nástrojom. K tomu neexistuje žiadna skratka, to si musíte oddrieť. Sú muzikanti, ktorí necvičia skoro vôbec a hrá im to neuveriteľne, ja to tak nemám. Cvičím veľa."

Čo vlastne cvičíte? Od muzikantov vášho levelu by sa dalo čakať, že už len doma komponujú alebo sa venujú rodine.



„Jediný čas, keď môžem naozaj poctivo cvičiť, je turné. Ak mám dve voľné hodiny za deň, radšej ich strávim s rodinou a o rozdieloch medzi hraním a komponovaním netreba hovoriť. Na druhej strane ak viem, že idem hrať ťažký džez, keď sa nepripravím, nebudem mať z toho radosť. Naučiť sa tristo strán nôt je námaha porovnateľná s fyzickou prácou. Dnes pre mňa cvičenie znamená najmä oboznamovanie sa s novými vecami."

Ste päťdesiatnik a máte vyše dvadsať koncertov mesačne. Nie je únavné hrávať tak veľa?

„Už nehrávam vyše dvesto dní v roku, hoci dlho som to tak robil. Stále ma najviac baví hrať pred publikom a byť muzikantom je moje povolanie. Na druhej strane milujem svoju rodinu a nerád ju opúšťam. Ako iné veci v živote, aj toto je otázka správnej rovnováhy. Ale ono to súvisí aj s tým, že hudobný priemysel sa mení. Ešte donedávna muzikanti mohli zarobiť na predaji albumov, dnes nás živia najmä koncerty."

Máte problém so sťahovaním hudby na internete?

„Príde mi to ako krádež. No zároveň chápem, že éra, keď si ľudia masovo kupovali albumy, je už preč. Dúfam, že sa niekomu podarí vymyslieť nový systém, ktorý zaručí, že keď niečo urobíte, zaplatia vám za to."

Na webstránke odporúčate návštevníkom svoju obľúbenú hudbu alebo knihy. Našiel som tam aj citát o Barackovi Obamovi z roku 2008, kde tvrdíte, že ide o jednu z najinšpirujúcejších postáv poslednej dekády. Stále si to myslíte?

„Absolútne. Je to konečne prezident, na ktorého môžeme byť my, Američania, hrdí, čo je veľká úľava po ôsmich rokoch hanby. Dokonca má rád džez, neznamená už to samo osebe veľa?"

Džez mal rád aj Bill Clinton a nedopadol najlepšie. No chcem sa spýtať na Obamu - išli by ste mu zahrať do Bieleho domu?



„Keď bude príležitosť, určite to rád urobím. Ale zatiaľ mám stále dosť iných ponúk (smiech)."