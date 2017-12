Posledné dva filmy o Harrym Potterovi budú v 3D formáte

Vedenie štúdia Warner Bros. sa rozhodlo uviesť v tomto formáte aj remake úspešného dobrodružného fantasy z roku 1981, film Súboj Titanov.

28. jan 2010 o 19:00 SITA

BRATISLAVA. Filmové štúdiá Warner Bros. uvedú posledné dve "potterovky" vo formáte 3D. Testy trojrozmerných záberov očakávaného Súboja Titanov dopadli totiž tak dobre, že vedenie Warner Bros. sa rozhodlo uviesť v tomto formáte nielen remake úspešného dobrodružného fantasy z roku 1981, ale aj posledné dve adaptácie príbehov Harryho Pottera. Zatiaľ to však médiám oficiálne nepotvrdili.

Konvertovanie každého filmu do formátu 3D by malo štúdiá stáť asi 5 miliónov dolárov, pričom ďalších 5 miliónov na jeden film spoločnosť investuje do 3D okuliarov.

V súvislosti s týmto rozhodnutím však Warner o týždeň posunie americkú premiéru Súboja Titanov - na 2. apríla. Prvá časť adaptácie poslednej - siedmej potterovky Harry Potter a Dary Smrti, by sa mala do amerických kín dostať 19. novembra (slovenská premiéra je naplánovaná na 18. novembra), a druhá časť by mala nasledovať 15. júla 2011 (na Slovensku 14. júla 2011).