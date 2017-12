Úspešný syn slávneho otca

Jason Reitman je jednou z mála výnimiek príbehov o deťoch žijúcich v tieni známych rodičov.

29. jan 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

Čo by sa stalo, keby Ivan Reitman s rodičmi v roku 1951 neemigroval z Komárna do Toronta? Určite by sa nestal slávnym režisérom. A keby žil jeho syn na Slovensku dnes, krátko po tridsiatke by asi nemal za sebou tri filmy, navyše svetovo úspešné.

Do sveta filmu sa dostanete ľahko, keď vás otec berie na nakrúcanie filmov, ako sú Krotitelia duchov. Jason Reitman (na snímke z imdb.com) už ako chalan pomáhal pri produkcii, párkrát si aj zahral. S vlastným filmom debutoval ako 21-ročný a rýchlo bolo jasné, že je tu nový talent.

„Najviac sa mi páčia filmy s dômyselnými zápletkami, kde sa príbeh zvrtne nečakaným smerom. Nesmú byť príliš dramatické a drahé," povedal na festivale v Toronte, kde premiéroval svoj druhý film Juno.

Platí to pre všetky jeho diela, toto je však zatiaľ najúspešnejšie. Pri tržbách 140-miliónov dolárov sa môže porovnávať s otcom, ale ponuky Hollywoodu zatiaľ ignoruje: „Často sa ma pýtajú, či by som chcel robiť ďalších Krotiteľov duchov. Lenže tí by boli najnudnejší. Boli by tam iba ľudia rozprávajúci sa o duchoch, zmizlo by pôvodné čaro," povedal v šou Howarda Sterna.

Čo bude ďalej, uvidíme. Produkčná spoločnosť Hard C zameraná na „neobyčajné filmy a všetko, čo dokáže zmeniť žánre", ktorú v roku 2006 spoluzakladal, stále funguje.