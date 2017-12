Na Grammy sa čaká ženský súboj

V nedeľu v noci nášho času rozdajú najprestížnejšie hudobné ceny. Favoritkou je Beyoncé.

BRATISLAVA. Udalosťou víkendu sú hudobné ceny Grammy. Najväčšie šance má Beyoncé s desiatimi nomináciami.

Koľko sošiek si táto speváčka a ďalší favoriti v nedeľu odnesú z Los Angeles, sa dá len tipovať, dvaja tohtoroční majitelia ceny sú však istí už teraz. Prvým z nich je kanadský pesničkár Neil Young, ktorý už dnes prevezme cenu za osobnosť roka. Tým druhým je Michael Jackson.

Slávny spevák, ktorý zomrel vlani v lete dostane svoju štrnástu Grammy. Organizátori avizujú aj premiéru 3D klipu k jeho skladbe Earth Song, ktorá mal byť súčasťou jeho neuskutočneného comebacku. Mimochodom, práve v Staples Center Jackson na turné skúšal a tam bol aj jeho pohreb. Poctu spevákovi by mali zložiť počas galavečera Celine Dion, Usher, Smokey Robinson a pár ďalších.

R&B speváčka Beyoncé svoju úspešnú nahrávku I Am... Sasha Fierce, ktorá jej vyniesla desať nominácií, predstaví aj naživo. Na 52. ročníku Grammy sa čaká veľký ženský súboj – v hlavných kategóriách (nahrávka roka, album roka, skladba roka) sú rivalkami Beyoncé, nová popová hviezda Lady Gaga a mladá countryfolková pesničkárka Taylor Swift.

Okrem tejto trojice sa na pódiu počas večera objaví množstvo ďalších známych tvárí: hiphopová formácia Black Eyed Peas, Bon Jovi, Elton John, džezová diva Roberta Flack, ale aj nové talenty ako Lil Wayne. Zoznam odovzdávačov cien je nemenej lákavý – od Norah Jonesovej až po Quentina Tarantina.

Aj na Grammy sa bude skloňovať zemetrasenie v Haiti. Mary J. Blige spolu s Andreom Bocellim predstavia svoju coververziu slávneho hitu Bridge Over Troubled Water. Výťažok z predaja pesničky pôjde na pomoc stredoamerickej krajine.

Kto chce vidieť Grammy, musí si privstať. Priamy prenos sa začína o druhej hodine ráno. Vysiela ho ČT2, ale dá sa pozerať aj cez internet.

Hlavné kategórie Grammy

I Am... Sasha Fierce (Beyoncé)Fearless (Taylor Swift)The Fame (Lady Gaga)Big Whiskey and the Groogrux King (Dave Matthews Band)The E.N.D. (Black Eyed Peas)Poker Face (Lady Gaga)Pretty Wings (Maxwell)You Belong With Me (Taylor Swift)Single Ladies (Put A Ring On It) (Beyoncé)Use Somebody (Kings Of Leon)