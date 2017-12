Jana Kirschner v Tibete

Nezvyčajný piatkový koncert bol súčasťou nezvyčajnej výstavy.

1. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák

V SND môžete vidieť Everest, v Starej tržnici Magické Himaláje. Bratislava sa nezmenila na exotické mesto, iba ponúka exotický program.

BRATISLAVA. Jedného dňa sa v hlavnom meste objavili zvláštne plagáty. Na červenom podklade boli dve oči, okolo nich nápis Jana Kirschner v Tibete!?! s podtitulom „koncert zo strechy kláštora“. A ďalšou informáciou bolo, že miesto konania je Stará tržnica, 29. januára.

Než sme stihli zistiť, o čo presne ide, prišla tlačová správa, kde sa písalo: „Nenechajte si ujsť možnosť vidieť a počuť Janu Kirschner na streche kláštora v sprievode špeciálnych tibetských nástrojov Dunchen“.

Nakoniec to bolo síce trochu inak, no speváčka na tú strechu (a na tej streche) Starej tržnici skutočne vystúpila.

Politika v Himalájach

Tibet sa väčšinou skloňuje pre dalajlámu a politiku. Dalajláma počas svojej návštevy na Slovensku otvoril aj výstavu Magické Himaláje. Ide o voľné nadviazanie na úspešný projekt Šangri-La, ktorý v Slovenskom národnom múzeu navštívilo takmer 60-tisíc ľudí.

Magické Himaláje sú rozložené práve v Starej tržnici. Bolo trochu bizarné, že dalajlámu na otvorenie tejto výstavy priviezol bratislavský primátor, ktorý sa takmer postaral o to, že Stará tržnica sa predá bez regulárnej súťaže. Jeho pražský kolega má zase slabosť pre vysokohorskú turistiku a jeho film z výstupu na Mount Everest je súčasťou expozície vedľa filmov legendárnej dvojice Hanzelka–Zikmund, unikátnych záberov Tibetu z čias pred čínskou okupáciou či fotografií Martina Nikodýma–tiež turistu.

Postmoderná exotika

V pozadí výstavy stojí český dobrodruh Rudolf Švaříček a cestovná kancelária Livingstone. Poskladali ju efektne, so všetkým, čo k tomu patrí. Striedajú sa tu exponáty z rôznych krajín, duchovné námety, šatstvo, horolezecké fotky, krajinky, hudobné nástroje.

Je to zrýchlené cestovanie exotickými miestami pre obyvateľov mesta. Vlastne reklama, kam všade vás cestovka-organizátor môže dostať. Ceny nie sú ľudové, exotika je lacná, len keď si ju trúfnete zorganizovať sami.

Postmoderný bol aj úvodný koncert večera. Gamelánový orchester používal okrem tradičných indonézskych nástrojov moderný „syntiak“, sedeli v ňom vedľa Aziatov i Slováci a prišlo aj na inštrumentálnu verziu ľudovky To ta Heľpa.

Kirschnerová potom so skupinou predstavila valčík z chystaného albumu, hitovky svoje (od Pokoja v duši až po Žienku domácu) aj cudzie (rokenrol Johnny B. Goode). Avizované spojenie s tibetskými nástrojmi sa nekonalo, ale nezdalo sa, že by to niekomu prekážalo. Ľudia počúvali z balkónov tržnice, popíjali čaj v improvizovanej čajovni ale〜bo si prezerali si výstavu. Tá potrvá do 11. februára, ale už bez sprievodných akcií.