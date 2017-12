Grammy ovládli dve ženy

BRATISLAVA. Zostane to v rodine. Aj takto by sa dal označiť nedeľňajší galavečer Grammy, ktorý sa konal v Los Angeles. Šesť cien získala r’n’b speváčka Beyoncé, jej manžel, rapper Jay-Z, k nim pridal ďalšie tri.

Prestížne hudobné ceny priniesli tento rok niekoľko prekvapení, medzi ocenenými aj medzi tými, čo sa objavili na pódiu. A zároveň ponúkli americký pohľad na súčasnú scénu.

Pri bilancii vlaňajšieho roka na scéne sa, samozrejme, nedala opomenúť smrť Michaela Jacksona. Očakávaná premiéra jeho 3D videoklipu k piesni Earth Song sa nakoniec nestala vrcholom večera. Trochu za to môže aj pätica spevákov Carrie Underwoodová, Celine Dionová, Jennifer Hudsonová, Smokey Robinson a Usher – ich poloplayback s pôvodným hlasom Jacksona nebol najlepší nápad a video pôsobilo v porovnaní s prepracovanými staršími klipmi speváka ako nedokončené.

Štrnástu Grammy, za celoživotné dielo, zaňho prevzali deti. „Otecko tu mal dnes vystupovať,“ povedala 11-ročná Paris, kým jej o rok starší brat poďakoval fanúšikom: „Náš otec vás veľmi miloval, pretože podľa ste ho vždy podržali.“

Celkový rekord v počte cien počas jedného večera zostáva po nedeli neprekonaný. S číslom osem ho držia Jackson a Carlos Santana. Víťazka 52. ročníka Grammy Beyoncé získala o dve sošky menej, za ňou skončila mladučká Taylor Swiftová, ktorá na pódium vystúpila štyrikrát.

Práve pri týchto dvoch speváčkach sa ukázalo, ktoré žánre najviac oslovujú členov Americkej hudobnej akadémie. Bol to vlastne súboj. Súboj odkazu tradičnej černošskej hudby zastúpenou kyprou r’n’b divou s tradičnou belošskou country kultúrou v podaní novej hviezdy. Kým Beyoncé by u nás bez problémov vypredala veľké sály, jej country kolegyňa má veľký fanklub iba v Amerike.

Beyoncé špeciálne poďakovala manželovi. Ten neprišiel len ako sprievod, rapper Jay–Z dostal tri ceny. Práve hip hop je tretím žánrom, ktorému sa na Grammy darí najviac. Tri ceny si odniesla aj skupina Black Eyed Peas, nestratil sa ani Eminem so svojím comebackovým albumom.

Že nahrávku roka neurobia U2, Springsteen ani Green Day, ale skupina Kings of Leon, čakal naozaj málokto. „Nebudem klamať, sme trochu opití. Ale šťastne opití,“ povedal spevák tejto mladej rockovej partie z Tennessee.

Naopak, ďalšia favoritka večera Lady Gaga má nakoniec iba dve ceny. No svojím imidžom a vystúpením sa opäť raz zviditeľnila. „Vesmírne“ šaty od Armaniho prestriedala s nemenej extravagantným kostýmom pripomínajúcim rybiu kožu. Počas pesničky sa ukryla do nádoby s ohňom, aby sa o pár sekúnd vynorila v klavírnom tandeme s Eltonom Johnom.

Kým jej vystúpenie bolo kabaretom, neskôr prišla aj „eurovízna“ vložka. Postaral sa o ňu Jamie Foxx so skladbou Blame It. Po kváziopernom úvode sa pred kapelu rozšírenú o dychy a sláčiky ešte postavil raper T-Pain a na záver pridal rockové sólo gitarista Slash. Viac žánrov už dať dokopy nešlo.

Prekvapivý úvod s niekoľkými speváckymi hosťami zvolili pop-punkeri Green Day. Po úspechu nahrávky American Idiot v roku 2005 zabodovali aj s albumom 21st Century Breakdown. Stal sa najlepšou rockovou nahrávkou. „Milujem AC/DC,“ vyhlásil frontman kapely Billie Joe Armstrong. „Nebyť gitaristu Angusa Younga, nehral by som na gitare. Ale nie, nemám výčitky,“ dodal s narážkou na to, že porazili aj týchto veteránov. AC/DC však konečne získali prvú Grammy – za najlepší rockový výkon.

Grammy sú najdôležitejšie americké hudobné ceny. Udeľuje ich v 109 kategóriách Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS).

Ona vie naozaj spievať

Album roka jej ušiel. Inak sa však Beyoncé stala kráľovnou nedeľnej noci: z desiatich nominácií šesť gramofónov Grammy Award. A zaslúžene.



Moderný pop – alebo ak chcete r'n'b či nu soul – už z princípu balansuje na pomedzí gýča a hudby. Obzvlášť pri Beyoncé Knowlesovej, ktorú poznáme skôr z hudobných staníc a komerčných rádií, kde spev je naozaj to posledné.

Lenže I Am... Sasha Fierce, dvojalbum z konca roku 2008 naozaj dokazuje, že Beyoncé je nielen šikovná biznismenka, ale aj vynikajúca speváčka. S nahrávkou I Am... sa jej podarilo čosi podobné ako Christine Aguilere s Back to Basics: nahrať dvojalbum pre kritikov i pre hitparády. Teda je diskotékovo páčivý, no ak počúvate, nájdete v ňom aj muziku.

Ak Alicia Keys nedávno vydala CD, ktoré asi chcela nahrať Whitney Houston, Beyoncé nahrala album, o ktorom zrejme snívajú Nelly Furtado a Britney Spears. Zásadný rozdiel je však v tom, že Knowlesová disponuje veľkým hlasom, ktorý by vo svojej kariére vlastne mohla využívať častejšie.

Tomáš Prokopčák