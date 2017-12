Po delení majetku si podelia aj Oscary

Filmy bývalých manželov Jamesa Camerona (Avatar) a Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) majú po deväť nominácií na prestížne ceny.

Veľkofilm Avatar bude o Oscara súťažiť aj s nekomerčnými, komornými drámami.



BRATISLAVA. Pred dvanástimi rokmi James Cameron pri vyhlasovaní Oscarov vravel: „Som kráľom sveta!" Odvolával sa tým na slávnu repliku, ktorú v jeho Titanicu kričí Leo DiCaprio. A mal na to dôvod, Titanic vtedy zvíťazil v jedenástich kategóriách.

Včera vyhlásili nominácie na tohtoročné Oscary, pred nimi bol favoritom nový Cameronov film, trojdimenzionálny Avatar. Kanadský režisér už vie, že s ním nebude taký úspešný, ale aj tak dopadol veľmi dobre. Avatar má dokopy deväť nominácií - presne toľko, koľko dostala dráma jeho bývalej manželky Kathryn Bigelow s názvom The Hurt Locker.

Ďalšia šanca pre Meryl

Sú to takmer filmové protipóly. Avatar je technickou novinkou. Veľmi prostú (hoci silnú) myšlienku vyjadril konvenčne a schematicky poskladaným príbehom, ale zároveň tak, aby to bolo vizuálne krásne. The Hurt Locker zas takmer nemá príbeh. Chladne zaznamenal malú jednotku amerických vojakov v Bagdade, ktorí majú na starosti zneškodňovanie bômb. Pritom priamo odkrýva to, čo tí vojaci majú v hlavách. Pri návšteve kina to bude možno neznesiteľné zistenie - ale niektorých taká blízkosť smrti napĺňa.

Jeremy Renner dostal za úlohu takéhoto vojaka nomináciu pre najlepšieho herca. O Oscara sa bude uchádzať spolu s Georgeom Clooneym za film Lietam v tom, Morganom Freemanom (Invicitus), Jeffom Bridgesom (Crazy Heart) a Colinom Firthom (A Single Man).

Už svoju pätnástu nomináciu získala Meryl Streepová, tentoraz ju má za dva filmy: Julia & Julia a Nejako sa to komplikuje. Oscara zatiaľ dostala len dvakrát a tento rok bude mať konkurenciu v Helen Mirrenovej (The Last Station), Sandre Bullockovej (The Blind Side), Carey Mulliganovej (An Education) - a úplnej debutantke Gabourey Sidibovej, ktorá je skvelá v mimoriadne silnej sociálnej dráme Precious.

Komu prospeje zmena

Americká filmová akadémia sa po veľmi dlhom čase znovu rozhodla rozšíriť počet nominácií v hlavnej kategórii. Zamýšľala tým prilákať k vysielaniu z odovzdávania Oscarov viac divákov, predpokladala, že takto sa do nominácií dostane viac komerčných filmov. Filmy bratov Coenovcov či Quentina Tarantina asi takú pomoc nepotrebovali, ich obľubuje i kritika. Nečakaným dôsledkom skôr ale je, že sa medzi nominovaných dostal aj taký nekomerčný film, ako je Precious.

BRATISLAVA. My v Európe považujeme oscarové rozhodnutia za výsledok marketingu, kampaní, lobingu štúdií i za odraz všeobecného, skôr strednoprúdového vkusu. V Amerike majú trochu iný pohľad. Im sa zdá, že Oscary ignorujú ľudový vkus, neodmeňujú filmy typu Spider-man a tým sa teda pripravujú o divákov. V posledných rokoch akadémiu trápilo najmä toto – klesala sledovanosť ceremoniálu (za posledných desať rokov o vyše dvadsať miliónov), a klesala aj cena za reklamné spoty, ktoré prenos predeľovali. Akadémia sa to najprv pokúšala zvrátiť výberom moderátorov večera, keď to nepomohlo, prišli nové úvahy. Časopis Studio píše, že napríklad herec Samuel L. Jackson navrhoval vytvoriť špeciálnu kategóriu pre komerčné filmy. Nakoniec sa akademici rozhodli inak – v kategórii najlepší film rozšírili počet nominácií z päť na desať. Počítajú s tým, že do výberu sa dostanú aj ľudovejšie filmy. Teraz, keď nominácie poznáme, sa možno zamýšľať, či si všetky filmy vo výbere takú prestíž zaslúžia a či to bude stále taká istá prestíž, keď sa skupina vyvolených zdvojnásobí. To isté podozrenie sa môže potom objaviť aj pri samotnom vyhlasovaní Oscarov. Teoreticky bude filmu na víťazstvo stačiť, ak dostane aspoň jedenásť percent hlasov akademikov. Nebude to chabé víťazstvo? Možno, ale rozhodne to nebude prvý raz. Od roku 1933 vyhlasovala akadémia dvanásť nominácií – až do roku 1943. Keď vyhrala Casablanca, akademici zrazu zmenili pravidlá a znížili počet nominácií na päť. (kk)

My sme sa o Oscara tento rok uchádzali s filmom Nedodržaný sľub. Nedostali sme sa s ním už ani do posledného predkola, a treba uznať, že záverečných päť nominácií skrýva päť oveľa provokatívnejších i menej schematických filmov. Sú medzi nimi aj víťazi z veľkých festivalov: nemecká Biela stuha Michaela Hanekeho má Zlatú palmu z Cannes, francúzsky Prorok zas Grand prix, peruánsky kandidát vyhral Berlinale.

Víťazov Oscarov vyhlásia 3. marca.