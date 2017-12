Čo počúvame

Fever Ray, The Knife.

3. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák, her

Jedna vec sú ankety, druhá skutočná životnosť hudby. Niekedy sa to spojí, napríklad vlani pri Fever Ray.

Sólový debut speváčky švédskeho dua The Knife bol tiež osviežením elektropopovej scény a dôkazom, že sa stále dajú vymyslieť pesničky, aké tu ešte neboli. Karin Dreijer Andersson si urobila Fever Ray v pauze The Knife, teraz sa vrátila k práci s bratom Olofom a urobili rovno dvojalbum. Volá sa Tomorrow In A Year a ide o pesničkovú operu podľa slávnej Darwinovej knihy O pôvode druhov. Hosťujú dídžej Mt. Sims a speváčka Planningtorock.

Práve vyšiel v digitálnej podobe, cédečko by malo prísť na trh v marci.