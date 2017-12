Vyše 70 spevákov prespievalo starý hit pre Haiti

Bol to prvý singel, ktorý sa stal multiplatinovým. Teraz skladbu We Are The World opäť nahrali pre charitatívne účely, no slávnych mien ubudlo.

3. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Písmo: A - | A + 10 0 BRATISLAVA. Vyše sedemdesiat spevákov sa v pondelok zišlo, aby nahralo novú verziu hitu We Are The World. Výťažok z predaja pôjde na podporu Haiti. Skladba prvýkrát verejne zaznela 7. marca 1985. Vymysleli ju Michael Jackson a Lionel Richie, keď spoločne s producentom Quincy Jonesom hľadali nápad, ako pomôcť Afrike sužovanej hladomorom. Prizvali si štyri desiatky ďalších slávnych spevákov od Ray Charlesa, Dylana až po Springsteena s Tinou Turner a vznikol legendárny hit. Mal obrovský úspech v hitparádach, získala aj tri Grammy. Teraz to pôvodne mala byť oslava 25. výročia pesničky, no po zemetrasení na Haiti Richie s Jonesom zmenili plány. Nahrávací termín opäť zvolili deň po Grammy, no z pôvodných interpretov neprišiel nik a chýbali aj súčasné hviezdy ako Beyoncé či Justin Timberlake. Kto je v novom zozname? Carlos Santana, Usher, Jennifer Hudson, Natalie Cole, Brian Wilson, Enrique Iglesias, Celine Dion, Snoop Dogg či rapper Lil Wayne. Skladba bude mať premiéru na otvorení zimnej olympiády vo Vancouveri. Predstavili druhý charitatívny singel Everybody Hurts

BRATISLAVA. Na webových stránkach britského bulvárneho denníka The Sun predstavili charitatívny singel s názvom Everybody Hurts, z ktorého zisk z predaja poputuje ničivým zemetrasením zdevastovanému Haiti. Na coververzii hitu skupiny R.E.M. vydaného v roku 1993 sa podieľali najmä britskí speváci a speváčky ako Rod Stewart, Robbie Williams alebo Susan Boyle. Ďalšími umelcami, ktorých hlas zaznieva v balade, sú Leona Lewis, JLS, Westlife, Joe McElderry, Mariah Carey, Jon Bon Jovi, Alexandra Burke, Michael Bublé, Mika, Miley Cyrus, James Blunt, Kylie Minogue, Gary Barlow či Mark Owen. Pieseň sa nahrávala v Londýne a Los Angeles. Na trh sa skladba, o ktorej nahratie sa postaral televízny mogul Simon Cowell, dostane ako platený download 7. februára. O deň neskôr vyjde na CD. Podporu projektu vyjadril aj ministerský predseda Veľkej Británie Gordon Brown a to okrem iného aj tým, že jeho vláda túto nahrávku nebude zdaňovať. Peniaze získané z predaja pôjdu na konto britskej Disasters Emergency Committee (DEC). Tá ich následne prerozdelí na pomoc pre prírodnou katastrofou ochromené Haiti. SITA