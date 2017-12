Čo pozeráme

4. feb 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Parížsky podnikateľ, odborník na stavebniny, chodí do divadla z rodinnej povinnosti a veľmi sa tam nudí. Ale raz sa mu zapáči herečka v úlohe Bérenice a túži sa dovzdelať. Aj sa zoznámiť. Herečka k nemu nechce byť neslušná, ale keď počúva jeho dramaturgické zlepšováky typu „nehrajte toľko tragédií, hrajte ľahké komédie“, nevie zakryť znechutenie. Na takého podnikateľa sa s dešpektom pozerá aj mladý a ešte neuznaný maliar – a keď si podnikateľ jeho obraz kúpi a dovezie domov, pobúrená je zase manželka, pretože moderné umenie jej nepasuje k vzorkovanému gauču a kvetinovým tapetám.

Tieto osoby žijú vedľa seba, denne sa stretávajú a majú dve možnosti: buď budú dokola a zacyklene jeden druhým opovrhovať, alebo dajú jeden druhému šancu a spoznajú sa aj inak, ako sa javia.

Francúzsky film Le gout des autres (Vkus tých druhých) dostal u nás lacný názov Každý to rád inak, s ním šiel do kín aj do televízie. Ak vás to neznechutí a pozriete si ho, v hlavnej úlohe uvidíte skvelého herca Jeana–Pierra Bacriho. On scenár tohto filmu aj napísal a roky sa zmieruje s tým, že ho ľudia považujú za odmeraného a ofučaného, pretože má, bohužiaľ, takútvár.