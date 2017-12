Hovorí nejasne, no celkom zábavne

Drew Barrymore, detská hviezda z E.T. – Mimozemšťana, nakrútila prvý celovečerný film.

4. feb 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Na prvý pohľad môžu Rollerky pôsobiť ako tuctový film o tŕnistej ceste ku hviezdam. Druhý pohľad je oveľa zaujímavejší.

Drew Barrymore poznáme ako sladkú malú Gertie z klasiky Stevena Spielberga E. T. - Mimozemšťan. Po ňom sa stala hviezdou, škandalóznou návštevníčkou párty, alkoholičkou, narkomankou.

Pózovala pre dráždivé akty, zle hrala v slabých filmoch, absolvovala odvykacie kúry, svet ju odpisoval, až prišiel rok 1996 a s ním film Woodyho Allena Všetci hovoria: Milujem ťa. Drew sa našla v úlohách rozprávkových, popoluškovských hrdiniek, ozvláštnených dávkou neurózy, odlišnosti až úchylnosti. Od roku 1999 podniká vo filmovom priemysle ako producentka a v roku 2004 režírovala 45-minútový televízny dokument o vzťahu mladých Američanov k voľbám Choose or Lose Presents: The Best Place to Start.

Vonia Formanom

Whip it! (u nás premenovaný na Rollerky, v Česku oveľa výstižnejšie na Vyfič!) je jej dlhometrážny hraný režisérsky debut. Podieľala sa na ňom aj ako výkonná producentka a zahrala si jednu z výraznejších postáv.

Za námet si vybrala autobiografickú knihu Shauny Cross, ktorá bola hviezdou nelegálnych korčuliarskych pretekov. Rollerská liga je drsný kontaktný šport s osobitými pravidlami, pri ktorom nie je núdza o súboje ani o zranenia. Dievčatá v sexi sukničkách sa v plnej rýchlosti zrážajú, potkýnajú.

Ambiciózna matka by zo sedemnásťročnej Bliss Cavendar chcela mať kráľovnú krásy. Aspoň u nich, v zapadákove neďaleko texaskej metropoly Austin. Jemná, krehká a mĺkva Bliss však vedie tajný život hviezdy rollerskej ligy. Paralela s rodičmi nanútenou dráhou filmovej hviezdy malej Drew je zrejmá.

Zavádzať môže žánrová nevyhranenosť snímky. Nie je to thriller ani romanca, komédia, či psychologická dráma. Z každého má trošku, dohromady však nič nedominuje. Plytký príbeh nič nenarúša, niet tu neočakávaných zvratov, ani vyložene záporných postáv. Ironický pohľad na bežnú americkú rodinu občas zavonia Formanom, jeho komedializáciou všednosti, nachádzaním bizarností v každodennosti.

Toto sa deje neustále

Silnou devízou je herecké obsadenie. Predovšetkým ženské, v ktorom nás príjemne pobaví hneď niekoľko generácií herečiek. Čarovná Ellen Page v hlavnej úlohe hrá tak ľahučko a prirodzene, až to mnohých zvádza k tvrdeniu, že na takú plytkú úlohu je hviezdy z filmu Juno škoda. Mužské úlohy sú stvárnené s chápavým sarkazmom.

Film je neukotvený nielen žánrovo, ale i časovo. Kostýmy a rekvizity môžu rovnako poukazovať na roky sedemdesiate, osemdesiate i deväťdesiate (pričom C je správne!). V zapadákove Bodeen sa čas zastavil. Takéto príbehy sa dejú stále. Bliss sa dá na šport. Bliss sa prvý raz zaľúbi. Bliss prežije prvé citové sklamanie. Bliss začína žiť vlastný život. Bliss hľadá cestu späť k rodičom a svojim blízkym.

Ťažko zistíme, čo viac nám Drew chcela povedať. Hovorí to však veľmi príjemne, milo a zábavne. Niekedy dokáže potešiť aj nezáväzné táranie.

Smutné je, že amatérsky preložené titulky k pirátskym kópiám filmu sú presnejšie a citlivejšie ako oficiálna verzia v kinách.