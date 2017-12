Europe by išli aj cez Kysak

Cédečká sa dnes príliš nepredávajú a rockové rádiá nepočúvajú, čo vrátilo mnohé staré hviezdy na koncertné pódiá. Výsledky bývajú rozpačité. V prípade melodických rockerov Europe to však neplatí. Dokázali to aj na premiérovom koncerte na Slovensku.

4. feb 2010 o 0:00 Michal Frank

Cédečká sa dnes príliš nepredávajú a rockové rádiá nepočúvajú, čo vrátilo mnohé staré hviezdy na koncertné pódiá. Výsledky bývajú rozpačité. V prípade melodických rockerov Europe, švédskych hviezd 80. rokov, to však neplatí. Dokázali to aj na premiérovom koncerte na Slovensku.



PREŠOV. Europe sú momentálne na turné k albumu Last Look at Eden (2009). Šnúra má aj dve slovenské zastávky - v utorok Prešov, včera Trnavu.



Mestskú halu v Prešove nevypredali, no nebolo to žiadne fiasko. Na niekdajšie hviezdy boli zvedavé tri tisícky fanúšikov, ktorí neodchádzali sklamaní.

Šou aj bez hitovky

Hoci sú Europe mnohými kritikmi považovaní za „vymäknutých" rockerov, na pódiu dokázali pravý opak. Diváci sa dočkali skvelej rockovej šou s kvalitným zvukom. Frontman Joey Tempest dokázal, že spievať naozaj vie. Na koncerte išiel naplno, a znel možno lepšie ako zo štúdia.



Hoci sa mohlo zdať, že Europe patria medzi „dinosaurov", žijúcich zo zapadnutej slávy a starých hitov, na pódiu dokázali, že to tak nie je. Dovolili si dokonca vynechať svoj druhý najväčší hit Carrie a naopak, zaradili množstvo noviniek, napríklad údernú pesničku The Beast hneď ako prvý prídavok. A urobili dobre.



Aj úplne záverečná - ako inak The Final Countdown - vyznela tak presvedčivo ako celý koncert. Do playlistu špeciálne zaradili aj Prisoners in Paradise, nechýbali tutovky ako Cherokee či Rock The Night, ktorou sa koncert (pred prídavkom) končil.

Ta to je pre vás

Na najnovšom albume kapela pritvrdila a potlačila kedysi dominantné klávesy. Nový sound jej pasuje. „Last Look at Eden je dynamickejší než predchádzajúce albumy," povedal o novinke pred koncertom spevák Joey Tempest, pričom pripustil, že v rôznych krajinách sú na ich tvorbu rôzne reakcie. Väčšinou však pozitívne. Titulná pieseň Last Look at Eden i ďalšie novinky rozhodne bavili aj návštevníkov prešovského koncertu.



Bavil ich aj spevák, ktorý si na Prešov pripravil aj niekoľko krátkych predslovov v slovenčine. Nielen obligátne „ahoj, Prešov" či „ďakujeme", ale aj iné vety. Keď povedal „ta to je pre vás, Prešov (zjavne myslel „táto je pre vás"), znelo to ako nefalšovaná prešovčina. Akoby ani nebol zo Štokholmu.

Ícečko nakoniec nevyužili

Do Trnavy chcela skupina cestovať vlakom. Presadzoval to najmä spevák Joey Tempest, ktorému pôvodne neprekážalo ani prestupovanie v Kysaku. Slovenskí promotéri už aj zakúpili lístky na ranné „ícečko", napokon ho však manažérka presvedčila, aby predsa len išiel autom.



Zo Slovenska kapela mieri na koncerty v Českej republike a vo Veľkej Británii, kde ukončí európsku časť šnúry. V marci bude pokračovať v Ázii, potom ju ešte čaká séria koncertov v domácom Švédsku.