Skupina Men at Work prehrala súd - hit Down Under ukradla

Austrálska skupina Men at Work ocenená cenou Grammy zrejme zaplatí milióny dolárov odškodného po tom, čo dnes súd rozhodol, že flautová pasáž jej slávneho hitu z 80. rokov Down Under bola ukradnutá z populárnej ľudovej piesne.

4. feb 2010 o 8:57 TASR

Písmo: A - | A + 140 0 CANBERRA. Skladba Down Under sa stala akousi hymnou Austrálčanov a tiež hitom v amerických hitparádach aj vďaka svojráznemu textu. Austrálsky federálny súd dnes rozhodol, že časť melódie pochádza z detského popevku Kookaburra Sits in the Old Gum Tree (Rybárik sedí v starom gumovníku), ktorý zložila v roku 1934 austrálska učiteľka Marion Sinclairová pre súťaž dievčat s názvom Girl Guides. Súdne nariadenie znamená, že skladatelia Colin Hay a Ron Strykert, ako aj hudobná spoločnosť EMI zrejme musia vrátiť milióny dolárov nezaplatených autorských honorárov vlastníkovi autorských práv, spoločnosti Larrikin Music. Sudca nariadil obom stranám, aby začali rokovania o vyplatení honorárov. Men at Work sú jedinou austrálskou skupinou, ktorá mala na prvej priečke v amerických hitparádach singel (Down Under) a zároveň album (Business as Usual). Sporná časť oboch piesní - posúďte sami. Pieseň o krajine protinožcov, "kde pivo tečie potokom a muži grcajú", bola využitá ako stimul aj v športe, keď austrálsky tím zvíťazil v roku 1983 v jachtárskych pretekoch v USA o Pohár Ameriky. Pieseň priniesla skupine v ten istý rok aj cenu Grammy v kategórii nováčik.