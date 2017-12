Erna Baumbauerová - dáma medzi agentami

V Nemecku mala monopol na dobrých hercov. Bola prvá a po vojne jediná, ktorá založila hereckú sprostredkovateľskú agentúru.

6. feb 2010 o 0:00 Peter Zeman

Začínala v kníhkupectve, neskôr bola novinárka na voľnej nohe, ale jej koníčkom bolo vždy divadlo. Erna Baumbauerová (8. 1. 1919 - 30. 1. 2010) písala recenzie, spriatelila sa s hercami mníchovského komorného divadla. Po druhej svetovej vojne založila v Mníchove agentúru, sprostredkovala prácu hercom v divadlách i vo filmoch.

Veľmi starostlivo si hercov vyberala a režisérom odporúčala do jednotlivých rolí. Režiséri i producenti sa s ňou radili, desiatky hercov sa vďaka nej preslávili, ale ona stála skromne v pozadí.

Režisér Florian Henckel von Donnersmarck prišiel do agentúry Baumbauer so scenárom k filmu Životy tých druhých a pani Erna mu odporučila obsadenie všetkých postáv. Film získal Oscara. Bez nej by film nebol vznikol, povedal režisér médiám.

Medzi umeleckými agentúrami bola Erna Baumbauer Grand Dame. V roku 2006 ju pri odovzdávaní Bavorskej filmovej ceny laudátor nazval Kráľovnou Bavorska. Za celoživotné dielo dostala Nemeckú filmovú cenu a ďalšie Bavorské vyznamenanie za zásluhy.

Jej umelecká rodina je veľká, stačí si pozrieť jej webstránku. Aj u nás známi herci a režiséri Maximilian Schell, Peter Weck, Tobias Moretti, Erika Pluhar či Bruno Ganz, do nej patria. Najväčším ocenením jej práce je fakt, že za desaťročia nikto z umelcov z agentúry nevystúpil. Firmu ďalej vedie dcéra Patricia.