David Brown - producent oscarových filmov

Patril medzi najvýznamnejších amerických filmových producentov sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Kariéru v Hollywoode začal ako novinár.

6. feb 2010 o 0:00 Peter Zeman

David Brown (28. 7. 1916 - 1. 2. 2010) po skončení štúdia žurnalistiky a službe v armáde, odišiel z rodného New Yorku do Hollywoodu, kde sa zamestnal ako redaktor scenárov vo filmovom štúdiu Twentieth Century Fox.

Spriatelil sa so synom šéfa Richardom Zanuckom, ktorý v roku 1969 firmu prevzal a Browna dosadil do vrcholového manažmentu. Začiatkom 70 rokov museli obaja zo štúdia odísť a po dvojročnej epizóde u Warner Bros. založili firmu Zanuck-Brown Productions, najúspešnejšiu produkčnú firmu sedemdesiatych rokov.

Medzi ich najvýznamnejšie filmy patrili snímky Podraz (1973) s Robertom Redfordom, ktorý získal sedem Oscarov, kasový trhák Čeľuste (1975) s režisérom Stevenom Spielbergom, Rozsudok (1982), päť nominácií na Oscara, či Šofér slečny Daisy. Zanuck o svojom partnerovi, aj keď sa v roku 1988 profesionálne rozišli, povedal, že mal vynikajúci cit pre príbeh.

Brown, opäť v New Yorku, založil spoločnosť The Manhattan Project a pokračoval filmami Hráč, Otázka cti, či Čokoláda s Johnnym Deppom. V roku 1959 sa oženil s Helen Gurley, dlhoročnou šéfredaktorkou časopisu Cosmopolitan. Primäl ju napísať knihu Sex and the Single Girl, bestseller, ktorý považujú za predchodcu seriálu Sex v meste.

Ako deväťdesiatročný vydal knihu Brownov sprievodca dobrého života bez sĺz, strachu a nudy.