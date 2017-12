Haiťanom zahráme aj my

5. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Chystajú sa tri večery, za ktoré sa naši hudobníci vzdajú honorárov v prospech krajiny postihnutej zemetrasením.

BRATISLAVA. DJs 4 Haiti, Koncert pre Haiti a Koncert zo srdca. To sú názvy troch benefičných akcií v hlavnom meste, na ktorých naši hudobníci budú hrať v prospech krajiny postihnutej zemetrasením.

Prvá menovaná akcia bude už dnes večer. V klube Unique v Mlynskej doline v spolupráci s mimovládnou organizáciou Človek v ohrození bude párty elektronickej tanečnej hudby. Bez nároku na honorár tu zahrá niekoľko dídžejov (Pappi, Antena, Smoly, Semtex, JTBig, Robbie & Macc, Michal Vee a Progressium).

V priestoroch vysokoškolských internátov, v Univerzitnom pastoračnom centre, sa koná aj druhá akcia - utorkový Koncert pre Haiti. Tu sa predstavia napríklad Zlatí Slávici Zuzana Smatanová s Petrom Cmoríkom, niekoľko finalistov súťaže Slovensko hľadá SuperStar, Kamil Mikulčík s Nelou Pociskovou, Street Dance Academy a Laci Strike či vokálne zoskupenie Fragile. Večer bude moderovať známa dvojica Adela a Sajfa. Špeciálnym hosť bude fotograf Andrej Bán, ktorý sa má len pár hodín predtým vrátiť z Haiti na Slovensko.

Diskusia s Andrejom Bánom je aj v programe tretej akcie. Tá sa bude konať 14. februára v Dome kultúry Zrkadlový háj pod názvom Koncert zo srdca. Na štyroch pódiách sa predstavia skupiny ako Para, Hex, Collegium musicum či Slobodná Európa. Začne sa už o štvrtej popoludní s projektom Veľkí herci malým deťom, v priestore by mala vyrásť aj čajovňa.

Organizátorom Koncertu zo srdca je agentúra Pohoda, ktorá zverejnila prvé dve mená tohto ročníka rovnomenného festivalu – ide o americké skupiny New Young Pony Club a Out To Lunch. Okrem toho tím okolo Pohody pripravuje ešte jeden koncert. Začiatkom apríla chce do Bratislavy priviezť kanadských indiefolkerov Burning Hell, ktorí si vlani na festivale stihli zahrať pred jeho predčasnýmukončením.