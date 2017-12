Dirigent už dávno nie je otcom jediného orchestra

Nový šéfdirigent Slovenskej filharmónie Emmanuel Villaume má v tejto sezóne už väčšinu práce za sebou.

8. feb 2010 o 0:00 Andrej Šuba

Emmanuel Villaume u nás do leta diriguje už len raz. V marci uvedie so Slovenskou filharmóniou diela Wagnera a Mahlera.(Zdroj: Michal Burza, SITA)





BRATISLAVA. „Bola to výborná príležitosť na lekciu z geografie," zareagoval Emmanuel Villaume pohotovo na otázku, prečo prijal ponuku viesť Slovenskú filharmóniu. Tlačová správa o novom mieste na Slovensku vyvolala v USA, kde pravidelne diriguje, mierny zmätok. Od roku 2008 už totiž pôsobí v rovnakej funkcii aj v slovinskej Ľublane.



„Som neustále na cestách. Uvažoval som o mieste, kde by sa dalo aspoň na pár týždňov usadiť a pracovať s hudobníkmi kontinuálne. „V mojom kalendári momentálne dominuje opera, ale chcem ju udržiavať s koncertmi v Európe i Amerike v rovnováhe," dodal Francúz, ktorý spolupracoval s hviezdami ako Domingo, Netrebko či Vargas. „Slovenská filharmónia má pre mňa veľmi dôležité kvality - hudobnú veľkorysosť a zmysel pre poetickosť," doplnil.



Na úvodné koncerty si špecialista na francúzsky repertoár vybral diela Ravela a Berlioza, teraz nasledovali Brahmsova 4. symfónia a Poulencova Gloria pre soprán, zbor a orchester.



Brahmsova symfónia, patriaca k základom orchestrálneho repertoáru, presvedčila len čiastočne. Dôraz na naratívnosť, drámu a zmysel pre priestor, ktoré si Villaume priniesol z opery, boli sympatickým oživením a vďaka jeho efektnému a dynamickému gestu priniesli viac silných momentov.



Na druhej strane vznikal pocit istej fragmentárnosti, hudba sa v istých momentoch príliš rozdrobovala na sled gradácií a kontrastov. Škoda tiež pár zaváhaní orchestra, ktoré by sa v tomto repertoári už nemali objavovať.



Nový šéfdirigent si problémy uvedomuje: „Treba neustále kultivovať presnosť. Ale musím povedať, že východiská sú na veľmi vysokej úrovni."



Pôvabná Poulencova Gloria so sopranistkou Helenou Becseovou Szabóovou a filharmonickým zborom priniesla presvedčivý výraz, farebnosť a francúzsku eleganciu.



„Časy, keď bol dirigent otcom orchestra a celoročne s ním pracoval, sú dávno preč. Dobrí dirigenti sú žiadaní aj inde. Dnes je šéfdirigent skôr garantom úrovne orchestra, sezóny a vystúpení v zahraničí," tvrdí riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Lapšanský.



Villaume naozaj patrí k žiadaným umelcom, preto budú výsledky jeho pôsobenia (vrátane toho, ako dokáže vstúpiť do personálnej p〜litiky orchestra) zrejmé až po čase. Isté však je, že naštudovanie troch koncertov v aktuálnej a štyroch v budúcej sezóne je na výraznejšiu zmenu trochu málo