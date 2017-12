Nie revolúcia, ale stále sila

Heligoland je nahrávka, ktorá v katalógu skupiny Massive Attack stojí vysoko.

8. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák

„Sme banda lenivých bastardov," odpovedal nám Grant Marshall na otázku, prečo jeho kapela Massive Attack nahrala iba štyri albumy, hoci na scéne funguje už dve dekády. To bolo ešte v roku 2006, keď kultové zoskupenie z Bristolu prvýkrát koncertovalo na Slovensku.



Už vtedy sa začalo rozprávať o novom albume. Menili sa jeho názvy aj termíny. Keď ale kapela vlani na jeseň opäť vyrazila na turné a vyšlo EPčko so štyrmi novými pesničkami, bolo jasné, že ten 8. február už môže byť reálny. Aj je - dnes oficiálne vychádza album Heligoland.

Čo sa dnes ešte dá objaviť

Tajomstvo názvu vyrieši pár minút na internete. Heligoland je ostrov, na ktorom fyzik Werner Heisenberg v roku 1925 prišiel na základy kvantovej teórie, jedného z kľúčových vedeckých objavov. Názov jednej pesničky je Splitting the Atom (Štiepenie atómu), takže je to jasné.



Skladať stále generačné hymny nedokáže nik. Massive Attack to dokázali viackrát, takže ich nové veci vždy vzbudzujú veľké očakávania. Prvé reakcie na Heligoland sú rozpačité, je to vraj slabé cédečko, bez nápadov. Ony tam sú, len sa k nim chvíľu musíte prepočúvať, nefungujú okamžite ako kedysi Teardrop či Angel.

Spevácky casting

Grant Marshall a Robert Del Naja sú šéfovia tejto kapely a stáli aj pri zrode žánru s názvom triphop. Temné atmosféry, uhrančivé nápevy a spomalene pulzujúce rytmy mali spoločné s Portishead, no na rozdiel od nich si nevystačili s jednou speváčkou. Výber hostí na cédečkách Massive Attack odjakživa pripomína filmárske castingy. Teda tie vydarené.



Práve mená spevákov boli aj najčastejšie diskutovanou témou albumu Heligoland. Ponuky s podkladmi dostali David Bowie, Tom Waits, Patti Smith, Mike Patton, Damon Albarn a ďalší. Niekoľkí nezareagovali vôbec, iní zase áno, ale v desiatke nových pesničiek ich mená chýbajú. Odstrániť by to malo ďalšie EPčko, naplánované na leto tohto roka.



„Hlavná" vokalistka je Martina Topley-Bird. Spieva dva kúsky, výborná je najmä rýchla Psyche s chytľavým gitarovým riffom. Dvakrát sa k mikrofónu postavil aj tradičný hosť Horace Andy, no najsilnejšie miesta albumu sú inde.

Málokto dnes dokáže napísať takú krehkú a zároveň gradujúcu melódiu, ako je Paradise Circus. Vibrafón, vytlieskavaný rytmus, klavír, basová linka a krásny hlas (Američanka Hope Sandoval) vás pohltia tak, že záverečné sláčiky vám neprípadnú ako gýč. Nezvyčajnými akordmi zasa upúta Saturday Come Slow a v nej ležérny Damon Albarn.

Heligoland je zrelý album zrelých muzikantov. Slávne mená a rôzne aranžérske vychytávky tu slúžia pesničkám. To na súčasnej scéne znamená veľa.