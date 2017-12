Kam chodíme

9. feb 2010 o 0:00 Iris Kopcsayová

Rastislav Podoba a Jernej Forbici sa nikdy nestretli. Až v malej bratislavskej Galérii Krokus, ktorá usporiadala výstavu ich obrazov pod názvom Denník pozorovateľa. Pri letmom pohľade môžeme mať pocit, že ide iba o dve rôzne polohy toho istého maliara. No keď zaostríme, rozpoznáme osobitý štýl každého z nich. Hoci Slovák Rasťo Podoba a Slovinec Jernej Forbici pri pozorovaní nezaostrujú, skôr rozostrujú. Podobove krajiny, horizonty či panorámy vznikajú maliarskou skladbou, vnášaním pohybu do procesu maľby. Rozhodujúca je podľa neho „intuícia alebo momentálne vedomie toho okamihu, keď stav vecí v obraze prevezme vlastné fungovanie, ktoré mu bolo nejakým zázrakom umožnené“. Z abstraktných plôch sa tak zrazu stávajú kúdoly dymu, tornáda či koruny stromov, ktoré však nikdy neprestanú byť autonómnymi farebnými škvrnami či štruktúrami.

orbici pochádza zo slovinského Ptuja a vyštudoval maľbu v Benátkach. Jeho obrazy sa vzťahujú k slovinskému regiónu Halda, ktorý je vystavený permanentnému znečisteniu v dôsledku ťažby hliníka. S fotoaparátom v ruke Forbici už roky dokumentuje znaky priemyselnej expanzie. Dojmy spracúva v maľbách, ktoré sú záznamom rozkladu či explózie nedo〜tknutého prírodného prostredia. Forbiciho diela sa vyznačujú detailom a precíznosťou v duchu klasickej benátskej krajinomaľby, no autor tieto postupy kombinuje so silným maliarskym gestom a nánosmi farby vytvárajúcimi hrubé textúry. Výsledok pôsobí „znečisteným“ dojmom, čím umelec odkazuje na nebezpečenstvo ekologickej katastrofy. Denník pozorovateľa si môžete pozrieť do 26.marca.