S Robertom prišla sláva, s Leonardom aj Oscar

Na Berlinale bude mať premiéru Scorseseho triler Shutter Island.

10. feb 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Martin Scorsese prežíva úspešné obdobie, ale to neznamená, že ho prestali lákať temné témy.

BRATISLAVA. Svoj dom na Mulholand Drive si Martin Scorsese starostlivo chránil - najmä pred denným svetlom. Tešil sa z nainštalovanej zvukovej izolácie a špeciálneho systému vetrania, ktorý ho odbremenil od povinnosti otvárať okná. Celé dni ich mohol nechať zatvorené a zatiahnuté. A to len preto, aby mohol žiť ako upír, preležať dni na gauči a drať video. Vtedy, keď mal tridsať, videl toľko filmov, že ich môže, veľmi decentne, aj vykrádať.

O pár dní pôjde Scorsese na festival do Berlína, bude tam mať premiéru jeho nový film Shutter Island. Asi to bude príbeh rovnako obskúrny, ako kedysi bývala jeho upírska rezidencia. „Zmixoval som psychologický triler s filmom noir, v tom pekne vynikne temná nálada,“ vravel koncom minulého týždňa v televízii Canal plus. Prirodzene. Veď to má byť príbeh z psychiatrického liečenia vyhradeného pre zločincov. A ani policajt, ktorý tam príde vyšetrovať jedno záhadné zmiznutie, nemá najjasnejšiu myseľ. Nedávno prešiel osobnou traumou a démonov pozná. Žije s nimi.

"Shutter Island som začal robiť ako oddychový film. Ale asi neviem, ako sa to presne robí. Vždy sa z toho stane čosi iné."

Martin Scorsese

S Leonardovou hviezdou

Kedysi bol Scorsese závislý od kokaínu, a keď chystal svoje filmy, tento typ postáv z neho vychádzal takmer nezávisle od jeho vôle. Najprv vytvoril taxikára Travisa Bicklea, neskôr boxera Jakea La Mottu a potom sa k nim priblížil aj on sám. V osemdesiatych rokoch sa autorský film ocitol v útlme, režiséri už neboli kráľmi hollywoodu. Scorsese pochopil, že producentov na svoje plány nenaláka, ani keď pri ňom stojí Robert De Niro a zároveň videl, že jeho filmy nie sú také populárne, ako tie, ktoré robili jeho kamaráti Coppola a Spielberg. Rozmýšľal, že skončí. Ale ešte stále bol mladý, a cez krízu sa mohol dostať.

Možno, že aj jemu samému sa to zdalo paradoxné, ale v boji so štúdiovými producentmi mu výrazne pomohol Titanic. Veľkofilm z roku 1998 priniesol novú hereckú hviezdu - a tá hviezda túžila nakrúcať ďalšie filmy práve s ním, s Martinom Scorsesem. Vravíte, že v hlavnej úlohe by bol Leo DiCaprio?, nadšene sa pýtali štúdiá, a hneď mu odklepávali peniaze. Shutter Island je už ich štvrtý spoločný film, pred ním nakrútili Gangy v New Yorku, Letca a Na druhej strane.

Nové časy

Sú to už trochu iné filmy, nie sú také intímne ako tie, s ktorými sa Scorsese kedysi preslávil. Shutter Island nakrútil podľa predlohy Dennisa Lehanea, to je v Hollywoode obľúbený autor. Jeho knižku Mystic River sfilmoval Clint Eastwood a Zbohom, Baby zas Ben Affleck. Nie je to teda veľmi originálny výber a Scorsese už pri ňom zrejme nelietal v extáze, nadšený, akú famóznu scénu vymyslel.

To patrilo naozaj k časom Zúriaceho býka - dnes pravdepodobne viac počúva želania štúdií. No povedzme, že to má aj výhody. Filmy, ktoré v poslednom čase nakrútil, získali dokopy 26 nominácií na Oscara. V Leovi DiCapriovi našiel výborného herca, priateľa s nákazlivou energiou, kolegu, ktorý ho podporí v súkromí aj pred systémom.

"Shutter Island som začal robiť ako oddychový film. Ale asi neviem, ako sa to presne robí. Vždy sa z toho stane čosi iné,“ povedal nedávno Scorsese pre agentúru Reuters. Z toho by mohlo vyplynúť, že zatiaľ sa aspoň nemusel vzdať svojej fascinácie temnotou a hľadaním jej pôvodu v ľudskom údele.