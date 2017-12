Dnes hrá Courtney Pine

Najvplyvnejší britský džezmen sa opäť predstaví v Bratislave.

10. feb 2010 o 0:00 Marian Jaslovský, (jaslo)

BRATISLAVA. Ak ste so zatajeným dychom sledovali dobrodružné fúzie džezu, funku a tanečnej hudby v 90. rokoch, nemohli ste obísť saxofonistu Courtneyho Pinea (na snímke), ktorý je považovaný za najvplyvnejšieho britského džezového hudobníka vôbec.

Učil nás, že veľká a v pravom zmysle džezová hudba sa dá robiť nielen s kontrabasom a metličkovými bicími, ale aj s dídžejom a operátorom najrôznejších elektronických škatuliek.

Virtuózny odchovanec toho najprogresívnejšieho, čo v džeze vzniklo, by sa mohol obliecť do tradičného coltranovského kostýmu a prijímať ovácie konzervatívcov, ale on si obliekol vojenské maskáčové gate a s vysielačkovým mikrofónom sa vydal robiť guerillovú evanjelizáciu do publika. Takto sme ho mohli vidieť aj na Bratislavských jazzových dňoch 1998. Bolo to jedno z vystúpení, ktoré staromilci skrátka nemohli pochopiť.

Courtney Pine však s tradíciou komunikuje neustále a aj jeho posledný album má názov Transition In Tradition a je to pocta klasikovi Sidneymu Bechetovi.

So svojou kapelou ho príde predstaviť dnes večer do Nu Spirit Clubu na Šafárikovom námestí v Bratislave.