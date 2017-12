Chigurh a najhorší účes v histórii filmu

11. feb 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Predstavivosť Cormaca McCarthyho doladili bratia Coenovci a Javier Bardem vo filme Táto krajina nie je pre starých.

Je rozdiel, či nosíte účes, ktorý bude smiešny o dvadsať rokov, alebo či máte účes, ktorý je príšerný už vo chvíli strihu. Keď Javier Bardem podpisoval zmluvu a prijímal úlohu Antona Chigurha vo filme Táto krajina nie je pre starých, musel zabudnúť na všetku svoju mužskú samoľúbosť, súdnosť, vkus či útlocitnosť. Pretože jeho sa týkala tá druhá situácia.

Cormac McCarthy vo svojej knižke opísal Chigurha ako chorého, chladnokrvného a nechutného vraha. Režiséri Ethan a Joel Coenovci s vďakou prijali taký pekný čierny materiál. A dúfali pritom, že pán spisovateľ prepáči, ak mu pridajú ešte čosi navyše. Čosi, čo čiernej dráme pridá aj čierny humor, v ktorom sú takí experti. Preto sa Javier Bardem ocitol s takým nevšedným účesom.

„Nie, to nebola parochňa,“ hovoril na festivale v Cannes, kde mal film pred dvomi rokmi premiéru. Na svojom účese sa sám dobre bavil, zároveň však nepopieral, že s takou hlavou trpel. Tri mesiace s ňou musel chodiť do spoločnosti a bolo mu jasné, čo si asi o ňom vtedy ľudia mysleli.

Coenovci našli kdesi tridsať rokov starú fotku neznámeho muža v bare, ktorý im pripomínal Cormacovu postavu. Zašli s ňou za štylistom Paulom LeBlancom, nech sa vraj na ňu pozrie a inšpiruje sa. LeBlanc je v Hollywoode známe meno, robil aj na Formanovom oscarovom Amadeovi a s takou požiadavkou nemal problém.

Nešťastného herca skúšali utešovať, že čosi podobné nosil aj Luke Skywalker v Hviezdnych vojnách, bez toho, že by mu to zásadne uškodilo, a že keby si vlasy správne nagéloval, zapadol by medzi modernú mládež, tak trochu nezávisle orientovanú.

A Bardem nakoniec neprotestoval. Vravel, že celý čas sa snažil byť čo najlepší, predstavoval si, ako sa naňho bude pozerať Al Pacino a posudzovať ho. Hrozný účes mu v tom pomohol. Ľahšie vkĺzol do hrozivej Chigurhovej duše – a vo filme bol jednoducho skvelý.

Nakoniec teda mohol iba povedať: „Ďakujem bratom Coenovcov, že boli dostatočne blázniví na to, aby mi takú úlohu zverili a aj za to, že mi spravili najhorší účes v histórii kinematografie.“ Bolo to pred dvomi rokmi v Los Angeles, keď si za úlohu Chigurha preberal Oscara.