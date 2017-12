Felice Quinto - nekorunovaný kráľ paparrazov

Kráľ paparazzov sa v honbe za fotografiami celebrít ako jeden z prvých skrýval za kríkmi.

13. feb 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

V slávnom filme Frederica Felliniho Sladký život sa objavuje vo vedľajšej postave dotieravý fotograf Paparazzo. Taliansky režisér bol neskôr hrdý, že jeho meno sa stalo pomenovaním pre nový druh novinárskych fotografov.

Fellini svojho paparazziho vytvoril podľa priateľa, talianskeho fotografa Felice Quinta (11. 4. 1929 - 16. 1. 2010).

Práve on patril medzi prvých fotografov, ktorí začali naháňať celebrity. Aj preto ho mnohí označujú za kráľa paparazzov.

Mladý Felice Quinto objavil nové remeslo, keď sa z rodného Milána presťahoval do Ríma. Taliansku metropolu v 50. rokoch prezývali aj Hollywood na Tiberi. V honbe za fotografiami celebrít, ktoré draho predával novinám, sa neraz skrýval za kríkmi či prezliekal. Vari jeho najznámejší úlovok bola fotografia švédskej hviezdy Anity Ekberg, ako sa v kaviarni bozkáva so ženatým mužom. Blond herečka nezvládla dotieravosť Quinciho a jeho kolegov. Keď raz na ňu čakali o piatej ráno pred jej domom, strieľala na nich šípmi.

Paparazzi sa neskôr presťahoval do Spojených štátov. Fotil pohreb prezidenta Kennedyho či pochody prívržencov Martina Luthera Kinga, no najviac ho bavilo fotiť celebrity. Na remeslo, ktoré pomáhal vytvoriť a ktoré v súčasnosti mnohí odsudzujú, zostal do konca života pyšný. „Ľudia sú ľudia. Chcú vidieť tieto obrázky a dajú sa na tom zarobiť pekné peniaze,“ vravel.