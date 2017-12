Starý, ale čulý medveď

V Berlíne sa začal jubilejný ročník prestížneho filmového festivalu.

13. feb 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Polanski, Scorsese, ale aj množstvo známych režisérov z východnej Európy súťaží v Berlíne o sošky medveďov.

BERLÍN. Svetová premiéra čínskej ľúbostnej drámy Tuan Yuan otvorila 60. ročník festivalu Berlinale. Režisér Wang Quan’an pred tromi rokmi získal cenu za film Tuya de hun shi, teraz opäť súťaží. V hlavnej súťaži o sošku Zlatého medveďa bude mať niekoľko silných súperov.

Porota, vedená známym nemeckým režisérom Wernerom Herzogom, bude vyberať z dvadsiatich celovečerných a dvadsaťštyri krátkych filmov.

Rok čo rok väčší

Berlinale možno nie je festivalom s najväčšou autoritou vo filmovom svete, no v rozsahu sa mu nič nevyrovná. Desať prehliadok a retrospektív uvedie v 56 kinosálach 392 filmov.

Do súťaže sa dostal i debut rumunského režiséra Florina Şerbana, novinky ruského filmára Alexeja Popogrebského, bosnianskej režisérky Jasmily Žbanić, Michaela Winterbottoma aj nové dielo Zhanga Yimoua. Medzi šiestimi nesúťažnými filmami je Shutter Island Martina Scorseseho.

Francúzsky Mammuth zaujme obsadením (Depardieu, Moreau, Adjani), podobne ako americký Greenberg s Benom Stillerom a Jennifer Jason Leigh. Najväčšiu zvedavosť vyvoláva The Ghost Writer Romana Polanského s Ewanom McGregorom a Pierceom Brosnanom.

Hřebejk ide do Berlína

Tradičná sprievodná festivalová súťažná prehliadka Panorama uvedie v päťdesiatke diel aj českú novinku Jana Hřebejka Kawasakiho ruže.

Štyridsiate jubileum si pripomenie prehliadka mladého filmu Forum okrem iného i špeciálnou sekciou s výberom najlepšieho zo svojej histórie. Uvedie aj 34 nových snímok vo svetových alebo medzinárodných premiérach.

Hlavná retrospektíva pod názvom Play it again...! ponúkne 50 najlepších a najzaujímavejších celovečerných i krátkych snímok z bohatej histórie festivalu. Festival si pripomenie svoje jubileum aj výpravnou publikáciou britského filmového kritika a teoretika Petra Cowieho The Berlinale: The Festival, obrázkovou knižkou a špeciálnou edíciou DVD boxu s filmami, ktoré sa najvýraznejšie zapísali do histórie Berlinale.

Grafici si ako základ plagátu vybrali názvy vyše 15­tisíc snímok uvedených na berlínskom festivale od roku 1951, zoradili ich chronologicky a pohrali sa s farbami. „Aj týmto spôsobom by sme radi vzdali poctu všetkým umelcom, ktorých snímky robia náš festival takým výnimočným,“ konštatoval riaditeľ Berlinale Dieter Kosslick.

Aktuálne informácie o festivale, ktorý potrvá do 20. februára, sú na www.berlinale.de.