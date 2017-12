Ester Kočičková: S nikým som nežila zbytočne

Je zvláštnou kombináciou krehkosti i sily, má nespútaný zmysel pre humor. Moderovala programy o ženách, všetko sa vraj naučila od mužov. ESTER KOČIČKOVÁ vie o láske veľa, ale nebojí sa pýtať ďalej.

13. feb 2010 o 0:33 Zuzana Uličianska

O láske? Všetko som napísala do svojich šansónových textov, povedala, kým si stihla prisadnúť. Je zvláštnou kombináciou krehkosti i sily, jej nespútaný zmysel pre humor je postrachom dramaturgov a idolom alternatívcov. Moderovala programy o ženách, všetko sa vraj naučila od mužov. ESTER KOČIČKOVÁ vie o láske veľa, ale nebojí sa pýtať ďalej.

Jeden z vašich vydarených výstupov z relácie Na stojáka, ktorý robíte v televízii HBO, je Zamilovaná. Čo je smiešne na zamilovanosti?

Možno sa mi to podarilo znázorniť to, čo každý pozná. Keď som ten výstup pripravovala, bola som čerstvo zamilovaná, chcela som si z toho robiť žarty, aby som sa nezbláznila. Doteraz sme spolu.

Je „opravdu jinej" ako hovorí vaša postava v ružovom tričku s aplikovaným srdiečkom?



Je originálny a zároveň spoľahlivý, čo je zriedkavá kombinácia. A má zmysel pre humor. Dlho som sa snažila definovať, čo by som tak u mužov hľadala. Niekto môže pôsobiť ako záhadný, a potom zistíte, že je len úplne hlúpy.

Je večná láska utópiou?

Je dobré pochopiť princíp. Prvá fáza zamilovanosti je taká pekná, že je ťažké nechcieť ju prežívať znova a znova. Je to neovládateľné, také niečo asi nevyvolá žiadna droga, nemusíme skoro nič jesť, všetko funguje, všetko sa nám darí... A potom sa k sebe nasťahujete. A veci, ktoré boli na vašom partnerovi zvláštne, začnú fungovať negatívne a stávajú sa problémom. Vzťah vychladne, a len ak to bol osudový vzťah, dá sa znovu nahodiť. Zvyčajne príde nový, a je to opäť to isté. Jedna cesta je stále niekoho opúšťať, druhá je pochopiť, že to vždy takto dopadne, aj keby bol ten druhý ´sebalepší´. Je nádej na výnimku, ale musíte na nej pracovať. V pôvodnej intenzite vzťah aj tak nevydrží viac ako dva roky.

Znie je to ako obhajoba promiskuity.

Jedna teória hovorí, že sa s ľuďmi stretávame pre niečo. Za všetko, čo je vo mne, vďačím svojim partnerom, s nikým som nežila zbytočne. Každý niečo tomu druhému odovzdá - svoju skupinu záujmov, svoje kultúrne typy. Keď táto energia vyprchá, ľudia sa rozchádzajú. Len tam, kde je už vzťah oslabený, príde niekto tretí.

Ako často sa to stáva?

Okrem manželstva, ktoré bolo dlhé a nešťastné, a môjho súčasného vzťahu, to u mňa vždy trvalo asi rok. Koniec sa prejavil v úplných detailoch. Stačilo slovíčko v spoločnosti, ktoré takmer nikto nepočul, ale ja som cítila, akoby sa za mňa môj partner hanbil, alebo ja za neho. A už to bolo vlastne hotové.

Foto: Jakub Ludvík

Ale vravíte, že ani to nešťastné manželstvo nebolo zbytočné?

Bola som bitá, lepšie povedané škrtená, a ani tak som nechcela od manžela odísť. Milovala som ho, bol úžasný a originálny, myslela som si, že ho zmením. Musela som počkať, kým sa ten vzťah oslabí, kým sa moja láska celkom vyčerpá. Po tých všetkých návratoch, o ktorým som tušila, že sú celkom zbytočné, som jedného dňa odišla a vedela som, že sa už nevrátim. Nečudujem sa však nijakej týranej žene, najmä, ak má deti a je na mužovi hmotne závislá, ak stále verí, že sa stane zázrak.



V mladosti ste vraj milovali Michala Davida.

Ja som vyrastala s predstavami o ňom, bola som presvedčená, že budem jeho žena. Dodnes ho občas počúvam, pokojne by som s ním niečo aj natočila. Ale on už spieva pre sociálnu demokraciu...

Zaspievali by ste aj vy nejakej strane či politikovi?

Asi nie, pokiaľ toho človeka nepoznám veľmi dobre. Ale aj taký sa môže stať „kašparom" za pol roka, akože sa to stalo takmer všetkým, čo do politiky vošli. Keď ho podporím, už nebudem mať právo robiť si z neho žarty? To ja nechcem! V Strane blond, krásnych a bohatých Ivy Pazderkovej som však vedená ako poradkyňa. Prvý bod ich programu je znížiť dane, druhý zvýšiť platy. Ich žiarivý kabinet je zložený zo samých blondín so Simonou Krainovou na čele.

Herečka Iva Pazderková má v programe Na stojáka veľký úspech s postavou „blbej blondíny". Stereotypy fungujú?



Blondínky muži viac vyhľadávajú, vraj sú možno trochu menej komplikované a zároveň materskejšie založené...Tma je proste čierna a slnko je zlaté ako vlasy blondín.

U mužov je ich kariéra nesporne sexi, ako to funguje u žien?



Je to podobné. Aj modelka je príťažlivá, lebo je úspešná. Muži chcú mať ženu, ktorú im budú závidieť.

Čo je to sexepíl?



Bohvie, ako ho určujem u svojich partnerov. Mne málokedy dievčatá mojich chlapcov závideli.

Ako sa hovorí, netreba sa čudovať cudzím láskam?



Čo my vieme, čo si doma hovoria, aký si dávajú pocit bezpečia?

Sú problémy vo vzťahoch spôsobené aj krízou mužskosti, o ktorej sa často hovorí?



Muži nemajú krízu. Oni iba slabnú.

Berieme im silu svojou emancipáciou?



Oni si ju berú sami. Koľko mužov je dnes vedených k tomu, aby vykonávali nejakú fyzickú prácu? Ženy sú krásne, začali sa intelektuálne presadzovať. Muži by si mohli udržať aspoň fyzickú prevahu.

Necítite nad hlavou žien sklenený strop?



Ja vidím skôr blanu ako z bubna, ktorá sa musí preraziť. Je dosť tvrdá, rokmi až zrohovatená. Ženy však na ňu zospodu tlačia, a každá blana sa raz pretrhne. Muži sa možno boja, čo všetko sa potom prevalí.

A čo ženy v politike?



Komu by sa tam chcelo? Politika je výsostne mocenská záležitosť, nie je v nej nič tvorivého, je to strata času. To je oveľa lepšie pomôcť jednému konkrétnemu človeku, v politike je to všetko na dlhé trate. Celý ten neproduktívny mechanizmus sa nezlučuje s účelným mozgom ženy. Ak sa ženy dostanú do špičkovej politiky, začnú sa väčšinou správať ako muži.

Raz ste sa kdesi nazvali: Ester - verejnoprávny tester. Cítite na sebe v médiách cenzúru?



V redakciách existuje istá „predposranosť". V televízii mi hovorili: „Ale budete hovoriť slušne, aby sme to nemuseli vystrihávať, však?" Všetci chceli len aby to bolo pohodové, jemné a pokojné. Keď som mala robiť rozhovory do novín, upravovali mi ich, aby im vraj rozumela aj posledná dojička. Ale ja neviem, ako sa píše pre poslednú dojičku. No, možno viem, ale nechcem sa tým obmedzovať.

Texty k piesňam si píšete sama. Má šansón budúcnosť?



Dnes predsa šansóny spieva takmer každý. My s Lubošom Nohavicom ho robíme už dvanásť rokov, začali sme ako vtipné barové duo. Ľuboš mi dal otextovať nejaké svoje pesničky zo šuflíka. Zrazu sme zistili, že to sedelo dokopy. Dnes mu už len odovzdám text a on naň urobí hudbu. Pripravujeme už piate CD. Ale naše pesničky nikto nevezme do rádia.

Bola pre vás Hana Hegerová ikonou?



Po svojom prvom CD som si uvedomila svoju strašnú nedostatočnosť. Keď si spievate s ňou, myslíte si, že to viete robiť ako ona, vrátane expresívnych častí. Hana Hegerová vedela presne odhadnúť mieru. Aj keď to počúvate po tridsiaty raz, tak vám jej výraz neprekáža. Na prvom CD som sa akože pokúšala aj hrať, ale odvtedy radšej spievam civilne.

Plánujete teraz aj nejakú novú divadelnú produkciu? Alebo vás viac bavia koncerty?



Stále si overujem, že ak napíšem hru a zahrám ju párkrát, je to pre mňa skončené. Baví ma vymýšľať si. Keď zistím, že ľudia reagujú tam, kde by mali reagovať, ďalej sa mi to nechce opakovať. Navyše som šialená egocentrička, takže píšem väčšinou len pre seba. Alebo nemám odvahu napísať niečo pre väčší počet ľudí, zháňať na to sponzorov a ešte niekoho nútiť hrať to. Na koncerte je sloboda, vyberáme si pesničky podľa toho, akú máme náladu. To ma nikdy nenudí.

V rámci programu Na stojáka rozvíjate nový žáner - stand-up comedy. Ako sa v ňom cítite?



Niečo podobné u nás kedysi robil napríklad Vladimír Menšík. Trochu porozprával o svojej rodine, trochu si zažartoval z publika, trochu zo seba. Improvizácia v televízii je však „kočkopes". V televízii to musí byť pripravené, musí to sypať. Keď už improvizácia, tak pred pripraveným publikom, ktoré vie, že to vymýšľate na mieste. Takáto „dušekovská" improvizácia je zábavná vec, ale je tak na dve hodiny. Ak máte stiahnuť inšpiráciu zniekadiaľ zhora, tak jej nemôžete klásť bariéry, aby ste sa za pár minút dostali k pripravenej pointe.

Chodíte niekedy vystupovať aj do rodných Klatov?



Áno, ale doma sa hrá najhoršie, je to náročné. Ľudia vás nevnímajú, len sa v duchu pýtajú, ako je možné, že tá škaredá „holka" stojí na javisku.

Musí byť tvorca sebecký?



Ak budem mať v sebe nejakú nahorklú strunu, ktorú som kvôli rodičom, tehotenstvám či manželovi nerozohrala, určite musí nastať chvíľa, kedy to začnem niekomu vyčítať. Nešťastná osoba nemôže dobre fungovať s ostatnými. Všetci v mojom okolí sa nakoniec k tomuto postoju dopracovali. Toto naprogramovanie malého mesta by sa malo zmeniť. Ja som si išla dosť sebecky svojou cestou. Dieťa má čisté predstavy, kam by sa chcelo dostať. Keby som po nej nešla, tak by som sa celý život užierala tým, že som chcela byť herečkou. Chápem, že mi mama hovorievala: „Ty chceš byť herečkou? Veď sa pozri na seba!" Ale mohla mi to povedať šetrnejšie.

Ani teraz vás nechváli?



Moja matka nás dcéry nikdy nechválila. Aj dnes hovorí: „Ach ty s tým tvojím blbnutím!" Ona by chcela, aby som bola niečo ako Lucka Vondráčková. Akási prijateľná. Celý život nás upozorňovala, to nemôžeš, to nemôžeš, čo by na to povedali ľudia.

Nie je dnešné malomesto ešte malomestskejšie ako pred dvadsiatimi rokmi?



Je to tým, že sa rozrôznili majetkové pomery. Atmosféra je zlá, medzi ľuďmi je plno negatívnej energie. Za socializmu sme vedeli, že politici a umelci sa majú lepšie. Ale teraz sa má lepšie aj náš sused. Čo on vie, čo ja nie?

Keď sme si dohovárali stretnutie, podpísali ste sa Ester pseudokomplikovaná. Sme všetci tak trochu pseudo?



Je to moderné slovo. Nič nie je pôvodné. Začali sme napodobovať, robiť syry bez mlieka, kávu bez kofeínu. Udržujeme si pseudozdravie na práškoch, ktoré však len potlačujú príznaky chorôb. Nepýtame sa, prečo tie choroby, často zavinené psychikou, vlastne máme. Je to pseudoživot, ničomu nemôžete veriť. Reálni už nie sú ani bezdomovci, aj oni sú z troch štvrtín podvodníci. Všetko je pseudo. Na strechách hrozných domov si vyrábame pseudozáhrady, aby sme akože udržiavali zeleň. V nových budovách žijú noví ľudia, ktorí majú nové zábavy a nové záujmy. V obrovských firmách kvitne pseudopráca. Než byť nejakou asistentkou, ktorá ostatným len prekáža v práci, to je už vari lepšie robiť upratovačku. Aj všetky ružové srdiečka na Valentína, to sú pseudodôkazy pseudolásky. Je to pseudosviatok, ktorý u nás nemá tradíciu.

Čo by ste vy robili na Valentína vy, keby ste chceli urobiť niekomu radosť?



Možno by som uvarila bravčové srdce na smotane, ale to moje zlatíčko nemá rád vnútornosti.



Nepatria k zamilovanosti hoci aj tie gýčové srdiečka?



Ja síce tiež kupujem gýče, ale mne prekáža ten tlak vo veľkom. Ale už to dokázali, už vnímame Valentína ako bežnú vec. Uvažujem, kto nám čo takto podstrčí? Čo budeme onedlho považovať za prirodzené?

Ako sa brániť podobnej „kolektivizácii" myslenia?



Logicky som bola vždy v podzemí, na strane slabšej opozície. Ak sa niečo na nás valí ako nejaká vlna, vždy mám pocit, že treba vidieť aj tú druhú stranu, čo je za ňou. Potom asi človek neohlúpne.