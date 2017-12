Berlinale: Od hviezd sa čakalo viac

Na Berlinale sklamali filmy Romana Polanského i Martina Scorseseho.

15. feb 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Miláčik z Bollywoodu Shah Rukh Khan prišiel do Berlína na premiéru filmu My name is Khan.(Zdroj: TASR)

Neuveriteľný úlet z Bollywoodu zafungoval na festivale v Berlíne viac ako lynchovské tajomno z Hollywoodu.

BERLIN. Ak čistokrvný bollywoodsky film zmiešate s politikou, pridáte kusisko Rain Mana aj riadnu porciu Forresta Gumpa, dostanete My name is Khan. Film o pakistanskom moslimovi v USA, ktorý je postihnutý ľahšou formou autizmu.

Zlý Bush, dobrý Obama

Veľmi zlá kombinácia, najmä po 11. septembri 2001. A aby to bolo ešte komplikovanejšie, Khan sa zaľúbi do pakistanskej kaderníčky, lenže Hindky! Keď ich postihne tragédia, manželka mu navrhuje presvedčiť prezidenta USA o tom, že hoci je moslim, nie je terorista. Khan to zoberie doslova a vydá sa na púť po Spojených štátoch, za prezidentom.

Prirodzene, je to bollywoodske kino, je v ňom teda aj delenie na zlého prezidenta Busha a láskavého múdreho panovníka Obamu. A najlepšie je, že tento neuveriteľný úlet funguje! Publikum sa smeje, plače, podupkáva do rytmu.

V My name is Khan hrá indická superhviezda Shah Rukh Khan a je to prvý bollywoodsky film zaradený do hlavnej prehliadky Berlinale – aj keď iba mimo súťaže.

V rovnakom čase mal premiéru doma v Indii. Rozhnevaní Hindovia, presvedčení, že sa im film vysmieva a skresľuje ich skutočný obraz, vyvolali v Bombaji masové nepokoje, pri ktorých polícia zatkla vyše 2000 demonštrantov. Indickému publiku sa však film údajne páči a k nepokojom sa nepridalo.

Málo napätia, veľa bučania

The Ghost Writer Romana Polanského v Berlíne nenadchol. Nenadchol ani Polanski, ktorý je v domácom väzení a na festival neprišiel. Nenaplnili sa ani očakávania, že vystúpi na tlačovej konferencii k filmu prostredníctvom telemostu.

Príbeh o nájomnom spisovateľovi, ktorý má vyhotoviť životopis bývalého britského premiéra, súdeného pre britskú účasť v Iraku za vojnové zločiny, je studený, doslovný, otrocký prepis knihy. Kritika mu vyčíta nedostatok napätia, chlad a najmä to, že oproti knihe neprináša žiadnu novú kvalitu.

Sklamaním bol i nesúťažný film Martina Scorseseho Shutter Island s Leonardom DiCapriom v role vyšetrovateľa Tedda Danielsa, ktorý prichádza do psychiatrickej liečebne pre odsúdených na odľahlom ostrove, aby zistil, kam zo svojej cely tajomne zmizla jedna z pacientiek.

Zaujímavý, dobre nakrútený film so skvelými hercami a dostatočne tajomnou atmosférou je chvíľami až príliš prekombinovaný, priam na spôsob Davida Lyncha, lenže nečaká, že divák sa bude pri jeho sledovaní hlbšie zamýšľať.

Preto sa ihneď objavili názory, že od majstra Scorseseho svet čakal čosi viac. Festivalové publikum to dalo najavo sporadickým bučaním, ktoré pri záverečných titulkoch prehlušovalo vlažný potlesk.