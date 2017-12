Vatikán radí, akú hudbu si vziať na opustený ostrov

Vatikán zverejnil zoznam 10 výnimočných albumov histórie populárnej hudby. Patria medzi ne nahrávky od Michaela Jacksona, Oasis, Pink Floyd či Beatles.

16. feb 2010 o 17:30 TASR

Vatikánsky playlist

The Beatles Revolver

David Crosby If I Could Only Remember My Name

Pink Floyd Dark Side of the Moon

Fleetwood Mac Rumours

Donald Fagen The Nightfly

Michael Jackson Thriller

Paul Simon Graceland

U2 Achtung Baby

Oasis (What's the Story) Morning Glory?

Carlos Santana Supernatural

VATIKÁN. Vatikán prostredníctvom svojich novín L'Osservatore Romano zverejnil zoznam 10 výnimočných albumov histórie populárnej hudby.

Podľa editorov novín, ktorí do svojej hitparády zaradili nahrávky od rozličných interpretov ako Michael Jackson, Oasis, Pink Floyd či Beatles, by tieto klasické albumy nemali chýbať s vami pri ceste na opustený ostrov.

Noviny L'Osservatore Romano označili výber za odľahčeného sprievodcu po stopách dobrej hudby. K dobrým albumom vatikánski novinári zaraďujú Graceland od Paula Simona, Supernatural od Carlosa Santanu, či Thriller od nedávno zosnulého speváka Michaela Jacksona.

Ďalšími albumami sú Dark Side of the Moon od Pink Floyd, Revolver od Beatles, najhitovejšia platňa Oasis (What's The Story) Morning Glory, či album írskych rockerov U2 Achtung Baby.

Do výberu sa ešte dostal David Crosby s If I Could Only Remember My Name, skupina Fleetwood Mac s Rumours a Donald Fagen s albumom Nightfly.