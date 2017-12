Na pomoc Haiti vznikne aj španielska verzia We Are the World

Po vzniku novej verzie skladby We Are the World, ktorej výťažok poputuje na pomoc Haiti, vznikne aj ďalšia. Vystúpi na nej napríklad Jennifer Lopez, Paulina Rubio, Ricky Martin či Shakira.

16. feb 2010 o 15:07 SITA

BRATISLAVA. Po vzniku novej verzie skladby We Are the World, ktorej výťažok poputuje na pomoc Haiti, vznikne aj ďalšia - tentoraz v španielčine.

K hviezdam pomáhajúcim krajine zničenej zemetrasením, sa tak pridajú aj Jennifer Lopez s manželom Marcom Anthonym, Paulina Rubio, Ricky Martin, Shakira či Jon Secada. V skladbe zaspieva i Enrique Iglesias, ktorý účinkuje aj v charitatívnej verzii v angličtine.

S iniciatívou zapojiť hispánskych spevákov do nahrávania skladby Somos El Mundo prišla jedna z najúspešnejších latino hviezd všetkých čias Gloria Estefan. Nahrávanie by sa malo uskutočniť v piatok 19. februára.

Charitatívnu pieseň We Are the World zložili v roku 1985 Michael Jackson a Lionel Richie, aby pomohli hladujúcim v Etiópii. Skladbu naspievala superskupina USA for Africa (United Support of Artists for Africa), ktorú tvorilo 47 predovšetkým amerických umelcov. Inšpirovala ich iniciatíva Boba Geldofa, ktorý s britskými a írskymi spevákmi a speváčkami nahral hit Do They Know It's Christmas?.

Začiatkom februára tohto roka vznikla nová verzia skladby s názvom We Are the World 25 for Haiti, na ktorej sa podieľali napríklad Céline Dion, Toni Braxton, Tony Bennett, LL Cool J, Kanye West, Snoop Dogg, Wyclef Jean, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber, Jonas Brothers a ďalší. Úspech piesne dokázal, že hudobníci rôznych štýlov sú schopní produktívne spolupracovať pre dobrú vec.