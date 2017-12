V lete uvidíme Röyksopp

Nórske hviezdy zo scény elektronickej hudby sú headlinerom nového letného festivalu Grape.

16. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák





BRATISLAVA. Festivalová mapa sa u nás opäť rozširuje. V polovici augusta sa v Pezinku bude konať prvý ročník hudobného festivalu s názvom Grape. A bude to silná premiéra – hlavnou hviezdou má byť známe nórske duo Röyksopp.

Torbjorn Brundtland a Svein Berge sa v lete prvýkrát predstavia na Slovensku práve na tejto akcii. Röyksopp patria do špičky elektronickej scény, ich tanečné elektropopové pesničky fanúšikovia milujú, What Else Is There sa dá označiť ako globálna hitovka (nečudo, že po nej siahol aj jeden z mobilných operátorov pre svoju kampaň).

Program festivalu, ktorý sa má konať v dňoch 13. a 14. augusta, sa má skladať najmä z domácich a českých ne-mainstreamových kapiel, okrem Röyksopp má pribudnúť ešte jedna zahraničná skupina svetového formátu. Hoci ide o premiérový ročník, organizátori majú veľké ambície: „Cieľom je všetko urobiť na úrovni vyspelých európskych festivalov, “ tvrdia.

Z ďalších známych mien sa do Pezinka chystajú českí Tata Bojs, Para, Puding Pani Elvisovej, Diego a ďalší.

Všetky nové informácie budú postupne pribúdať na www.grapefestival.sk.