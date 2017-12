Dve premiéry Pata Methenyho

Nestáva sa často, aby u nás hrali veľké súčasné hviezdy, ktoré neprivezú iba staré hity. Americký gitarista Pat Metheny je jednou z výnimiek. V Bratislave ho uvidíme 26. februára. Bude to premiéra pre publikum, ale aj pre neho - predstaví totiž zbrusu nový a naozaj unikátny sólový projekt Orchestrion.

Berú ho fanúšikovia džezu, ale aj iných žánrov, o čom svedčí sedemnásť Grammy. Pat Metheny je jedným z tých hudobníkov, ktorých rozpoznáte po prvých sekundách. Má svoj typický zvuk, aj typické melódie a harmónie. To platí aj v prípade jeho najnovšieho albumu Orchestrion, ktorý jeho po dlhom čase jeho sólovou nahrávkou.

Orchestrion je sústava špeciálne upravených 25 hudobných nástrojov od gitár po marimbu. Metheny ich riadi cez niekoľko MIDI pedálov, ktorými spúšťa rôzne druhy paličiek a mechanických tiahiel. Ide naozaj o unikátnu vec, ktorej vývoj trval dva roky a podieľali sa na ňom ľudia z Lemuru (League of Electronic Musical Urban Robots). Tento unikátny one-man band treba vidieť naživo. Aj nám sa to podarí - Metheny je s orchestriónom prišiel do Európy a už o pár dní ho prvýkrát uvidíme naživo aj na Slovensku.

Ako to vyzerá a ako to znie.

Hoci turné odštartovalo už 1. februára, zatiaľ je prekvapivé ticho aj na YouTube, kde inak väčšinou fanúšikovia muzikantov hádžu svoje videá z mobilov či digitálnych fotoaparátov. Možno to súvisí s tým, že v západnej Európe sa dôslednejšie dodržuje zákaz snímania koncertov, čo u nás býva problém. Niečo o tom vedia návštevníci koncertu Chicka Coreu, ktorý v Bratislave takmer odmietol dohrať do konca.

Takto to momentálne vyzerá v sále Incheby, kde bude hrať Metheny.

Haly B0 v Inchebe, kde vystúpi aj Metheny, sa už opäť upravuje. Zvuková aparatúra bude dovezená z Rakúska, s gitaristom cestuje niekoľko technikov, ktorí budú stavať orchestrión niekoľko hodín a organizátor musí napríklad podľa zmluvy zohnať aj špeciálneho ladiča pre Yamaha Disklavier.