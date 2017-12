Večne živý Sherlock Holmes

Najslávnejší detektív na svete sa narodil v Anglicku, detstvo prežil v rodinnom sídle v Yorkshire a svoje posledné dni strávil na vidieku v Sussexe, kde sa zaoberal včelárstvom. Aj napriek tomu, že Sherlock Holmes v skutočnosti nikdy neexistoval, jeho po

Jedným z najvýraznejších predstaviteľov Sherlocka Holmesa bol britský herec Basil Rathbone. Holmesa hral v množstve filmov a v televíznom seriáli. Dr. Watsona hral Nigel Bruce. Snímka pochádza z filmu The Adventures of Sherlock Holmes (1939) a herečka v s

stava a príbehy žijú a inšpirujú dodnes.



Nielenže existuje niekoľko jeho fiktívnych životopisov a múzeum, teda dom, kde Sherlock Holmes žil, ale je po ňom pomenovaných aj množstvo vecí - bezpečnostné dvere, vodidlo pre psa alebo šiltovka, takisto spoločenské a počítačové hry. Vzniklo o ňom veľa filmov a najmä veľké množstvo literárnych diel, vytvorených ako kratochvíľa známymi autormi, čo neodolali čaru slávneho detektíva a po smrti A. C. Doyla rozvíjali jeho odkaz.



Vyšli Holmesove neautorizované Posmrtné pamäti, spisovateľ John Kendrick Banks mu pomohol k synovi, slávny Rex Stout (literárny otec iného slávneho detektíva Nera Wolfa) mu doprial ženskú partnerku, ktorá s ním žila a skrývala sa pod menom Dr. Watsona a jej meno bolo Irene. Holmes sa však vyskytuje aj v omnoho rafinovanejšej podobe a čitatelia románu Umberta Eca Meno ruže (alebo tí, čo aspoň videli rovnomenný film) určite pochopili, prečo sa hlavný hrdina volá William z Baskervillu a jeho mladý naivný pomocník Adso. Sherlock Holmes je skrátka nezameniteľný a stal sa synonymom pre slovo „detektív".

Sherrirford Holmes a Ormond Sacker

Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930), autor mnohých slávnych diel o výnimočnom detektívovi, uverejnil svoju prvú poviedku ako dvadsaťročný. Jeho hrdina sa pôvodne volal Sherrirford Holmes a jeho priateľ bol doktor Ormond Sacker. Neskôr ich Doyle premenoval a svoj prvý román o Sherlockovi Holmesovi napísal v roku 1886 a volal sa Štúdia v šarlátovej. Dovedna napísal päťdesiatšesť poviedok a štyri romány o Sherlockovi Holmesovi. Úspech neprišiel naraz. Prvé dva romány sa síce dobre predávali, no až ponuka od novovzniknutého časopisu Strand (1891), aby preň Doyle písal poviedky o Holmesovi, mu priniesla popularitu hodnú dnešných megahviezd.



Zbierka dvanástich príbehov Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa vyšla knižne v Anglicku 14. októbra 1892 vo vydavateľstve George Newnes Ltd. a v Spojených štátoch ju vydali 15. októbra vo vydavateľstve Harper. Forma poviedky sa ukázala ako šťastné riešenie - Doyle vďaka jej úspornosti musel zostručniť svoj štýl, ktorý sa stal lakonickejším a strohejším. Vypustil plno balastu a vďaka tomu sa príbehy Sherlocka Holmesa výborne čítajú i dnes.

Spisovateľ Arthur Conan Doyle (1859 – 1930)



Holmesov svet

Čo vieme o Sherlockovi Holmesovi? Mal o sedem rokov staršieho brata Mycrofta (vystupoval v štyroch poviedkach). Býval na Baker Street 221b v Londýne a o domácnosť sa mu starala pani Hudsonová. Mal všestranné záujmy, napríklad streľbu z revolvera, box, hral na husliach, robil chemické pokusy, a predstavte si, užíval aj drogy, ako sú morfium či kokaín. Jeho úhlavným nepriateľom bol profesor Moriarty. Ten sa objavil v príbehoch Posledný problém (1893) a Údolie hrôzy (1915). K úspechu postavy Sherlocka Holmesa pomohli aj vydarené ilustrácie Sidneyho Pageta, ktorý dal detektívovi podobu, ktorá inšpirovala takmer všetkých filmárov.



Vychudnutá tvár, ostro rezané rysy, zahnutá fajka, domáci župan či károvaná pelerína a neodmysliteľná lovecká čiapka s dvojitým štítkom sa stali priam vizuálnou značkou. Sherlock Holmes, tak ako ho poznáme, je distingvovaný anglický džentlmen a nosí kabát nazvaný havelok, pomenovaný podľa britského generála Havelocka. Dlhý pánsky plášť je vytvorený kombináciou dlhého trupového odevu bez rukávov a peleríny, siahajúci do pásu, najviac k bokovej časti. Je jednoradový alebo dvojradový a zhotovuje sa z vlny. Doktor Watson nosil zas kabát zvaný macintosh. Ide o spoločenský kabát podobný raincoatu.

Holmesov je veľa

Prvý herec, kto preslávil vo filme postavu Sherlocka Holmesa, bol William Gillette (1853 -1937). V priebehu svojej kariéry stvárnil úlohu slávneho detektíva okolo 1400-krát, a to nielen vo filme, ale aj v divadle či v rozhlase. Najznámejším predstaviteľom Holmesa však zrejme bol britský herec Basil Rathbone (1892 - 1967), ktorý stvárnil Holmesa v štrnástich filmoch a v televíznom seriáli. Ďalšími známymi hercami, ktorí si zahrali Holmesa, boli Roger Moore, Christopher Lee, Rupert Everett, Jeremy Brett alebo Michael Caine, ktorý v komédii Nevyriešený prípad (1988) stvárnil Holmesa ako alkoholika a sukničkára, pričom prípady zaňho rieši Watson.

Prvým farebným filmom o Holmesovi bol Pes baskervillský (1959) v réžii Terencea Fishera.



Legendárneho detektíva si nemožno predstaviť bez jeho spolupracovníka doktora Johna Watsona. Je to jeho najlepší priateľ a zároveň aj životopisec - Watson je totiž rozprávačom takmer všetkých Holmesových príbehov. Len dva „rozpráva" sám Holmes v prvej osobe (na Watsonovu žiadosť) a dva sú rozprávané v tretej osobe. Watson a Holmes podľa Doyleových poviedok spolu bývali v rokoch 1881 - 1904 vo viktoriánskom dome na Baker Street, neskôr, keď sa Watson oženil, bývali samostatne.



Watsona vo filmoch stvárnili napríklad Jude Law, Edward Hardwicke, David Burke, André Morell, Nigel Bruce, Kenneth Welsh, Vitalij Solomin a Earle Cross. Mimochodom, prvú „holmesovku" s dĺžkou niekoľko desiatok sekúnd údajne nakrútil už v roku 1900 Thomas Alva Edison. Ešte pred nástupom zvukového filmu sa počet filmov o slávnom detektívovi počítal na desiatky a dnes už s touto postavou existujú stovky filmov, hoci väčšina z nich upadla do zabudnutia. Českí a slovenskí diváci určite nezabudnú na Lelíčka v službách Sherlocka Holmesa s Vlastom Burianom.

Dlhé roky sa filmári pridŕžali podoby, ktorú Sherlockovi Holmesovi dal

ilustrátor Sidney Paget. V jeho podaní bol Sherlock Holmes chudý,

s ostrorezanou tvárou a občas až s démonickým výrazom

Nový Holmes

Nemožno sa čudovať, že detektív, známy svojou schopnosťou nájsť pravdu aj medzi zdanlivo nevyriešiteľnými záhadami, inšpiroval aj dnešných filmových tvorcov. V novom dynamickom príbehu režiséra Guya Ritchieho hrá Sherlocka Holmesa Robert Downey Jr. Holmes je v novom filme mladý dynamický fešák s nagélovanými vlasmi a výzorom ani zďaleka nepripomína svojich filmových predchodcov. Mohli by sme si povedať, že konečne, pretože za tých sto rokov, čo sa nakrúcajú filmy o Holmesovi, sa jeho tradičná podoba už prejedla a najmä jeho posun k vyšším vekovým ročníkom, keď v niektorých filmoch vyzeral ako čudácky dôchodca, už pôsobil rušivo.



Zmena nastala aj v obliekaní. Holmes už nenosí svoju typickú čiapku, pretože nebola sexy a ani vraj nepochádza z Doylových kníh. Objavila sa iba na jednej staršej ilustrácii. Nový Holmes má pokrčený a zanedbaný vzhľad a máte z neho dojem, že šaty po ich použití hodí na dlážku a odtiaľ si ich zase v prípade potreby berie. Na obed s Watsonom a jeho snúbenicou si síce vezme sako, ale kombinuje ho s úplne zlou košeľou a kravatou. Zo štýlu obliekania máme mať trochu dojem, že Holmes zbožňuje štýl, nazývaný „nedbalá elegancia", čo znamená, že si môžete obliecť a skombinovať, čo len chcete, jedinou podmienkou je, že v tom musíte vyzerať dobre.

Sherlock Holmes a Dr. Watson, ktorého hrá Jude Law. Distingvovaná

britská elegancia je preč, hrdinovia však omladli a pribudlo humoru

Večne živý Holmes

V úplnom protiklade k Holmesovmu šatníku je šatník jeho priateľa Watsona. Watsonov štýl je elegantný, starosvetský a slušivý. Pretože Watson je bývalý vojak, ktorý sa práve vrátil z Afganistanu, je jeho štýl obliekania ovplyvnený aj vojenskou módou. „Štýl Harris Tweed dodáva Watsonovi solídny a súčasne ľudský vzhľad," vraví autorka kostýmov Jenny Beavan. „Jeho trojdielne obleky majú hnedú a modrú farbu a Watson k nim nosí cylinder, čo je typický znak mužov tej doby."



Z elegantného detektíva, ktorý hral na husliach, boxoval a nosil havelok, sa stal pokrčený bohém ovládajúci bojové umenia. Doba je iná a aj klasika si žiada nový design. Napokon, život je zmena a prečo by práve Sherlock Holmes nemohol zmeniť svoj štýl? No jedno je dodnes fascinujúce. Vytvoriť literárnu postavu, ktorá si začne žiť vlastným životom a stane sa nesmrteľnou, sa podarí málokomu. Pritom Doyle bral Sherlocka len ako zdroj zárobku a dúfal, že si ho čitatelia zapamätajú vďaka iným, hodnotnejším knihám. Opak sa stal pravdou. Do zabudnutia by upadol Doyle, keby nevytvoril Sherlocka Holmesa.

Múzeum Sherlocka Holmesa Ilúziu, že Sherlock Holmes naozaj žil, podporuje aj jeho múzeum - dom na londýnskej ulici Baker Street číslo 221b. Ide o jedinú zachovanú viktoriánsku budovu v tejto časti mesta a Sherlock Holmes tu údajne býval aj so svojím pomocníkom Watsonom. Cítite ich tu všade - v obývacej miestnosti, pracovni aj v spálni. Početné artefakty z populárnych románov dopĺňajú voskové figuríny v horných poschodiach - predstavujú postavy zo slávnych prípadov. Ako inak, v priľahlom obchode si môžete kúpiť aj tradičnú károvanú čiapku. Cena lístka je 6 libier, čiže asi 7,17 eura.