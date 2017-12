Novým šéfdirigentom košickej opery sa stal Paolo Gatto

Gatto sa s košickým operným súborom zoznámil už v roku 2008, kedy hudobne naštudoval predstavenie Madama Butterfly Giacoma Pucciniho.

16. feb 2010 o 14:00 TASR

KOŠICE. Novým šéfdirigentom operného súboru Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach sa v týchto dňoch stal taliansky dirigent Paolo Gatto. Uviedol to dnes tlačový tajomník ŠD Svjatoslav Dohovič. Ako dodal,

"Je to taká šťastná zhoda okolností. Dostal som v roku 2008 pozvanie naštudovať s týmto súborom Madame Butterfly. Pri práci na tomto predstavení sme si všetci, od zboru, orchestra, sólistov až po Petra Dvorského takpovediac sadli a rozumeli si. Existovala vzájomná spokojnosť. Cítil som zo súboru veľkú snahu a hovorí o tom aj výsledok, ktorý sme vtedy dosiahli. Odvtedy sme hovorili o tom, že by som mohol prísť do Košíc do trvalejšieho angažmánu a tak som tu," prezradil Gatto pohnútky svojho príchodu do košického divadla.

Prvou premiérou, ktorú bude so súborom pripravovať ako nový šéfdirigent, bude Adriana Lecouvrer Francisca Cileu, ktorú opera uvedie v máji tohto roka. Na jeseň chce pripraviť premiéru Figarovej svadby Wolfganga Amadea Mozarta.

"Mojím cieľom je vytvoriť v súbore dobrú atmosféru tak, aby pracoval s chuťou. Lebo práve chuť pracovať je najväčším tromfom. Keď má súbor chuť, tak všetko ide ako má. A naopak, keď chuť chýba, tak je to zlé," povedal Gatto o svojich cieľoch s košickou operou.

Paolo Gatto je rodákom z talianskeho Bergama. Po ukončení štúdií hry na klavíri a dirigovania pôsobil ako asistent dirigenta na najvýznamnejších operných scénach Talianska a spolupracoval s takými velikánmi operného umenia ako Placido Domingo, José Carreras, Alfredo Kraus, Mariana Dimitrova, Raina Kabaivanska, Andrea Cappuccilli či Claudio Abbado.

Po ukončení štúdia dirigovania na Viedenskej hudobnej akadémii u Karla Oesterreichera začal vlastnú profesionálnu dráhu dirigenta. Najprv spolupracoval predovšetkým s talianskymi orchestrami, neskôr ako hosťujúci dirigent pôsobil v mnohých krajinách Európy. V rokoch 1993 až 1998 bol šéfdirigentom Opery Divadla C. Coccia v Novare.

Medzi jeho veľké úspechy s rovnomenným orchestrom patrí uvedenie Verdiho Requiem a Beethovenovej 9. symfónie v slávnej Sala Verdi v Miláne. Od roku 1993 intenzívne spolupracuje s českými orchestrami a opernými divadlami a stal sa veľkým propagátorom českej hudby a českých interpretov v zahraničí.