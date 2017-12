Coenovci ničia ľuďom životy a patrí im za to uznanie

Jedným z oscarových favoritov je aj príbeh profesora matematiky, ktorý prežíva sériu katastrof.

17. feb 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Skôr, ako sme ho v našich kinách mohli spoznať, získal nový film bratov Coenovcov dve nominácie na Oscara. Volá sa A Serious Man a je vydarenou komédiou. Samozrejme, čiernou.

BRATISLAVA. Takže Jóbov príbeh teraz ašpiruje na Oscara? Veru áno – ak sa zhodneme, že sa ním bratia Coenovci inšpirovali, keď písali a nakrúcali svoj najnovší film A Serious Man.

Lebo veď uznajte: Lawrence Gopnik je donútený ísť k lekárovi. Drzý sused si nenápadne privlastňuje časť jeho pozemku. Jeho manželka požiadala o rozvod. V robote mu hrozí obvinenie z korupcie, naháňajú ho z vydavateľstva Columbia Records, pretože jeho syn si bez dovolenia poobjednával dlhý zoznam platní. A ten syn zároveň pohŕda autoritou učiteľov – hoci aj on sám je, ach áno, učiteľom.

Film mal premiéru minulý rok na festivale v Toronte a tam sa novinári Coenovcov prvýkrát začali pýtať, či vlastne rozprávali o novodobom Jóbovi. „Takto sme nad tým nerozmýšľali,“ citovala agentúra Reuters Joela Coena. „Ale keď sa nad tým teraz spätne zamýšľame, musíme povedať áno. Áno, podobnosti by sa našli.“

"V žiadnom filme sme do takej miery nevyužili naše vlastné životy a zážitky z obdobia dospievania ako vo filme A Serious Man."

Ethan a Joel Coenovci

Zážitky z dospievania

Pred dvomi týždňami sa Coenovci dozvedeli, že majú dve nominácie na Oscara, v kategórii najlepší pôvodný scenár a najlepší film. Stalo sa im to dva roky po tom, čo pobrali tri Oscary za drámu Táto krajina nie je pre starých. Vtedy zadaptovali rovnomennú knižku Cormaca McCarthyho a keď bolo treba hovoriť o príčinách takého úspechu, odvolávali sa na svoju súrodeneckú harmóniu: „Jeden z nás vždy ťukal do stroja a druhý pridržiaval knihu, aby sa nezatvárala.“

Scenár k filmu A Serious Man písali bez literárnej predlohy. Nepotrebovali ju, lebo námet našli vo vlastných spomienkach na detské časy v Minneapolise. „V žiadnom filme sme do takej miery nevyužili naše vlastné životy, zážitky z dospievania,“ cituje Reuters Joela.

Napríklad, Larry Gopnik sa márne zamýšľa nad nečakane katastrofickými udalosťami vo svojom živote, zbytočne hľadá vysvetlenie v bezchybných matematických dôkazoch. Hľadá rôzne znamenia, odkazy, potom aj pokorne vyhľadá a prosí o pomoc troch rabínov – a tí mu nepovedia vôbec nič. Jeden dokonca na neho ani nemá čas, pretože práve rozmýšľa. Ethan vraví, že aj v ich štvrti bol jeden taký: nič nevravel, a mal veľkú charizmu.

V existenciálnom kŕči

Toto by vlastne mohol byť veľmi vážny a smutný príbeh, lenže, nakrúcali ho Coenovci, takže je to napokon aj čierna, absurdná komédia s majstrovsky zvládnutým filmovým remeslom. Coenovci si zvyknú vyberať hrdinov s permanentným existencionálnym kŕčom na tvári a hoci z nich robia karikatúry a dotýkajú sa tým surreálna, zostávajú neuveriteľne reálni.

Nie sú úplne mimo hlavného hollywoodskeho prúdu, ale sú medzi režisérmi, ktorí si pred štúdiami obhájili právo posledného strihu a sú preto aj veľmi spokojní: „Už dvadsaťpäť rokov ničíme našim hrdinom život a stále nás to baví!,“ povedal Joel.

To, či bude A Serious Man vyhlásený na Oscaroch za najlepší film, oznámia 7. marca. Do našich kín príde až v septembri.