Slashovi pomôžu iní slávni rockeri

Mená hostí na chystanom sólovom debute slávneho gitaristu vyzerajú ako jeho vlastná verzia siene slávy.

17. feb 2010 o 0:05 Oliver Rehák

Keď mal Richard Müller 44 rokov, na album si pozval slávnych amerických muzikantov Omara Hakima a Hirama Bullocka. Rovnaký vek má práve gitarista Saul Hudson, ktorého nik neoslovuje inak ako Slash. A zoznam tých, ktorí sa objavia na jeho pripravovanom sólovom cédečku, je nabitý ešte slávnejšími menami.

Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Lemmy Kilminster z Motörhead, Chris Cornell (Soundgarden, Audioslave), Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) a zopár ďalších známych postáv budete počuť v kolekcii trinástich pesničiek, ktorá má vyjsť v apríli. Známe mená náj〜dete aj v sprievodnej skupine – na basu hrá Chris Chaney (Jane’s Addiction), za bicie sa posadil bubeník Josh Freese (Nine Inch Nails).

"S týmito muzikantmi som chcel pracovať. Domnieval som sa, že z našej spolupráce

by mohlo vzniknúť niečo skvelé."

Slash

Väčšinu materiálu zložil aj zaranžoval Slash sám. „Nápad bol na začiatku veľmi jednoduchý. Sú to všetko muzikanti, s ktorými som chcel pracovať, a domnieval som sa, že by z našej spolupráce mohlo vzniknúť niečo skvelé. Bol som ohromený, čo každý z nich do toho vložil a pri nahrávaní sme si užili veľa zábavy,“ povedal pre Classic Rock Magazine.

Na nahrávanie zavolal aj bývalých kolegov zo svojej prvej slávnej kapely Guns N’Roses. Jediným, kto v štúdiu chýbal, bol spevák Axl Rose (práve nezhody s ním boli dôvodom rozpadu prvej zostavy kapely v polovici 90. rokov).

Nahrávka s jednoduchým názvom Slash je sólovým debutom jedného z najosobitejších rockerov. S iným si ho nezameníte vďaka zvuku nástroja značky Gibson Les Paul, aj vďaka afroúčesu a čiernym okuliarom takmer vrastenými do hlavy.

Jeho riff a sólo z hitovky Sweet Child O' Mine sú v gitarových učebniciach. Aj ďalšie skladby na debute Guns N’Roses Appetite For Destruction (1987) boli aj jeho zásluhou vydarené a album mal vyše 100–miliónový predaj.

Kým s Axlom to šlo odvtedy do stratena, Slash sa na scéne uchytil. Výrazný odtlačok zanechal napríklad v Jacksonovej Black Or White, darilo sa aj jeho skupine Slash's Snakepit, a najmä formácii Velvet Revolver, kde sa tiež stretla silná zostava známych muzikantov.

Je hviezdou tretej série počítačovej hry Guitar Hero, hviezdu má aj na hollywoodskom chodníku slávy, no na prvý sólový album sa odhodlal až teraz. Ono to vlastne sólo v pravom zmysle nie je, ale aj s polovicou tých slávnych hostí by išlo o jednu z najočakávanejších nahrávok roka.

Slash už vyriešil aj jediný problém pri takýchto projektoch – koho vlastne zobrať na turné. Na myspace blogu zverejnil, že na koncertoch sa predvedie so spevákom Mylesom Kennedym.