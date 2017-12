Čo počúvame

17. feb 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Robiť paródie sa dá rôznymi spôsobmi. Môžete si vziať čosi, čo je dosť populárne a zároveň to dosť veľa ľudí neznáša, a potom urobiť smiešnu kravinu, ktorá pobaví práve odporcov toho či onoho. Alebo potom na to môžete ísť sofistikovane: v prípade rapu stvoríte hudbu, ktorá je lepšia než deväťdesiat percent produkcie „skutočných" hiphoperov a do toho narapujete text technikou, pri ktorej sa poslucháčom nechce zvracať.

K tomu primiešate trochu punkovej prednasratosti, raveového šialenstva a máte juhoafrickú trojicu Die Antwoord a ich album SoS. Vraj reprezentujú zvuk africkej ulice.

Ninja miluje delfíny, Yo-landi mužov bez predných zubov, DJ Hi-tek počítač a všetko si robia sami. Okrem prípadov, keď nerobia. A mimochodom, Yo-landi nosí viac „bling bling" vecí ako C3PO zo Star Wars.

Jednoducho od Die Antwoord sa môže učiť aj Hafner a Horkýže slíže ani nevystupujú v rovnakejkategórii.