K bojkotu Alice v krajine zázrakov sa pridala Británia

K iniciatíve holandských sietí kín sa pridali aj tri britské. Film v réžii Tima Burtona nebudú premietať, ak sa na DVD objaví skôr než v 17. týždni po premiére.

18. feb 2010 o 8:40 SITA

BRATISLAVA. Šéfovia britských kín sa pridali k bojkotu Holandska a odmietajú premietať snímku Alica v krajine zázrakov režiséra Tima Burtona. Dôvodom tohto protestu je fakt, že sa film dostane na DVD už necelé tri mesiace po uvedení do kín a nie štandardných 17 týždňov. To podľa nich znamená, že si mnoho ľudí počká na DVD verziu, ktorú si zadováži v požičovni, čo ich vyjde lacnejšie ako keby mali zaplatiť za vstupenky do kina.

Rozprávka s Miou Wasikowskou a Johnnym Deppom v hlavných úlohách sa do svetových kín dostane aj v 3D formáte. Bojkotujúce siete britských kín Odeon, Vue a Cineworld reprezentujú v krajine 60 percent bežných kín a až viac ako 90 percent 3D kín.

K iniciatíve zatlačiť na spoločnosť Walt Disney Pictures sa zrejme v najbližších dňoch pridajú aj ďalšie krajiny.

Alica v krajine zázrakov bude mať v Holandsku premiéru 10. marca, britské kiná by ju mali uviesť 5. marca, a do DVD distribúcie má ísť už 1. júna. Slovenskí diváci a diváčky budú môcť film vidieť od 11. marca.