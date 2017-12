Berlín chce ešte stále rúcať múry

Na festivale Berlinale sa premietli filmy o moslimoch, lesbičkách aj streetarte.

19. feb 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Film The Kids are all right si získal divákov v Berlíne.(Zdroj: OUTNOW.CH)

BERLÍN. Ústredná prehliadka jubilejného Berlinale priniesla celú sériu moslimských filmov.

Je zaujímavé, že iránske úrady na jednej strane povolili zaradiť do hlavnej súťaže drámu Rafiho Pittsa Shekarchi (Poľovník) o nešťastnom mužovi, ktorý pri nepokojoch v Teheráne príde o manželku i dcéru a začne sa systému mstiť tým, že strieľa policajtov - ale na druhej strane odmietli vydať povolenie iránskemu klasikovi Jafarovi Panahimu na návštevu berlínskeho festivalu, kde sa držiteľ Zlatého leva z Benátok a berlínskeho Strieborného medveďa mal zúčastniť na panelovej diskusii Iránsky film: Súčasnosť a budúcnosť.

V celkovej pochmúrnej atmosfére, ktorú navodili ťaživé moslimské drámy, nečakane zažiarila americká komédia mladej režisérky Lisy Cholodenko, narodenej v Los Angeles The Kids are all rigt (Deti sú v poriadku). Je o lesbickej dvojici starnúcich žien Jules (Julianne Moore) a Nic (Annette Bening) , ktoré uzavreli manželstvo a vychovávajú syna aj dcéru.

Deťom, počatým umelým oplodnením, sa podarí získať kontakt na ich biologického otca. Sympatický starý mládenec Paul (Mark Ruffalo) v netradične-tradičnej rodine spôsobí hotové zemetrasenie.

Hoci v hlavnej festivalovej prehliadke tohto roku chýba animovaný film, Berlín dokazuje, že sa nebojí búrať hranice. Premietol i celovečerný pseudodokument kontroverzného britského výtvarníka, známeho pod pseudonymom Banksy.

Jeho diela „zdobia” aj steny New Yorku, Los Angeles, hurikánom zničeného New Orleansu, ale i zlopovestný múr, oddeľujúci Izrael od Palestíny. Bez toho, aby odhalil svoju totožnosť, uviedol v Berlíne celovečernú fikciu Exit Through The Gift Shop (Východ cez predajňu suvenírov) o francúzskom obchodníkovi s odevmi z Los Angeles, ktorý podľahol vášni zaznamenávať na videokameru každú minútu života.

Keď sa dostal do prostredia tvorcov graffitti a streetartu, začal dokumentovať ich adrenalínovú tvorbu. Napokon sa rozhodol získané poznatky speňažiť a celkom bez nadania sa vďaka skvelej reklame a marketingu stal najúspešnejším streetartistom všetkých čias.

Film je divoký a drsný, ale úprimný. Banksy, ktorý z pouličného umelca postúpil do kategórie umelcov, vystavujúcich v popredných galériách a tvoriacich obaly na albumy najznámejších skupín, sa netají sebairóniou a sympatickým nadhľadom. Pre svoj film použil stovky záznamov „tvorby” a „inštalácie” diel rôznych autorov na celom svete.