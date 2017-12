Vlkolak poznačený oidipovským komplexom

Nové spracovanie hororovej klasiky sa vrhlo na masové zabíjanie.

19. feb 2010 o 0:00 Ján Gregor

Remake hororu z roku 1941 sa na originál príliš nepodobá. Zábavným sa stáva až pri ich porovnaní.

Film zo štyridsiatych rokov je decentná snímka, kde sa prvá mŕtvola objaví až po štvrťhodine konverzačných scén a človek sa na vlkolaka premení až po ďalšej polhodine. Sotva tam nájdete vytrhnuté črevá a tony populárnej psychológie, ktorá opantala scenáristov najnovšieho Vlkolaka.

Nenávidím svojho otca

Film mal veľké pôrodné bolesti, pár týždňov pred prvou klapkou vymenili režiséra a premiéru niekoľkokrát odložili. Producentom aj hlavnou hviezdou filmu je Benicio Del Toro a stojí za úvahu, nakoľko sú nové prvky vo filme projekciou jeho osobných problémov. Podobne ako filmový Lawrence Talbot prišiel ako malý o matku, čo len urýchlilo konflikt medzi malým rebelom a vplyvným otcom, ktorý ho najprv poslal pracovať na prasaciu farmu a v trinástich ho poslal do internátnej školy známej nehostinnými pomermi.

Konflikt sa tiahne dodnes, Del Torov otec nikdy neprejavil nadšenie z jeho profesie a syn mu posielal srdnaté odkazy, keď získal Oscara za úlohu vo filme Traffic.

V najnovšom spracovaní Vlkolaka sa syn vracia domov do Británie. Po smrti matky ho otec dal zavrieť do psychiatrickej liečebne, kde dobové experimenty vrcholia elektrošokmi či ľadovými kúpeľmi. Neskôr ho vychovávala teta v Amerike a do vlasti sa vracia ako populárny herec. Bratova snúbenica upozornila na jeho zmiznutie a po návrate domov nachádzajú už len jeho mŕtve a zohavené telo.

Anthony Hopkins v úlohe otca prejavuje až príliš veľký pokoj a rezervovanosť, ale dej mu dá príležitosť premeniť sa z neutrálnej postavy na niečo oveľa obludnejšie. V origináli práve on nedopatrením zabil svojho syna-vlkolaka, tentoraz to bude trochu inak.

Samé sviečky a hmla

Film s rozpočtom presahujúcim osemdesiat miliónov dolárov minul jeho veľkú časť na vytváranie všadeprítomnej hmly. Dej je situovaný na koniec 19. storočia, čo sa snaží navodiť prehnanou vizuálnou štylizáciou. Vyšetrovateľ Scotland Yardu (Hugo Weaving) len pred pár rokmi riešil vraždy Jacka Rozparovača a teraz má pred sebou ďalší záhadný prípad.

Nezostávame iba na panstve kdesi uprostred močarísk, ale dostávame sa aj do Londýna, čím sa aspoň menia kulisy všadeprítomného krviprelievania. Dej zrýchľuje, aby sa čo najviac skrátilo obdobie medzi jednotlivými splnmi a mohli sme vidieť ďalšie odtrhnuté údy a striekajúce krčné tepny.

Benicio Del Toro má pohľad týraného zvieraťa, aj keď mu tentoraz prischla úloha bytosti, ktorá sama týra svoje okolie. Jeho sexappeal ocenia skôr zrelšie ženy, aj keď tie si ho vychutnajú v nejakom inom filme, kde má menej chlpov a krajšie zuby. Lawrencea stíha rodinné prekliatie, duševné traumy a vo vedľajšej línii aj láska, ale jeho najväčším prekliatím je to, že sa ocitol vo filme, ktorý toho pomiešal akosi priveľa.