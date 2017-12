Peter Gabriel je úplne iný typ Superstar

Známy britský spevák sa pustil do pesničiek Bowieho, Paula Simona, Radiohead a ďalších známych hudobníkov.

19. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Keď sa rocker stane klasikom, často dostane chuť na klasiku. Peter Gabriel prerobil rockových klasikov s orchestrom.

Osem rokov je dosť dlhá pauza, no Peter Gabriel je povestný pomalým tempom práce. Pri jeho novom albume viac prekvapilo, keď oznámil, že ho poskladá iba z coververzií a nahrá iba s orchestrom. Ale kúzlo nezameniteľného hlasu a silnej osobnosti stále funguje.

Odpoveď na dnešnú dobu

Minulý víkend oslávil šesťdesiatiny, ku ktorým si spravil vlastný darček. S albumom Scratch My Back pripomína Johnnyho Casha, ktorý tiež po šesťdesiatke začal nahrávať svojské coververzie mladších muzikantov i rovesníkov. Aj Gabriel postupoval minimalisticky, vynechal gitary a bicie, použil iba klasických muzikantov. Tu sa však podobnosti končia.

„Pracoval som s pár nápadmi využívajúcimi podomácky vyrobené nástroje a spevácke zbory, ale potom som sa zoznámil so skvelým aranžérom Johnom Metcalfom,“ napísal na svojom webe. „Poprosil som ho, aby urobil jednoduché aranžmány, strohé no stále emocionálne, aby sa skladby dali precítiť.“

Prečo sa vlastne jeden z najoriginálnejších skladateľov rozhodol pre cudzí materiál? Tvrdí, že je to „odpoveď na túto dobu“. Tým naráža na televízne súťaže typu SuperStar, kde mladí hudobníci spievajú cudzie piesne. On sa rozhodol urobiť skutočné coververzie, teda ukázať ich z iného uhla ako originál: „Dobrá pesnička je ako živá bytosť, stále sa vyvíja.“

Nerobí to prvýkrát. Pred štyrmi rokmi spieval Lennonovu Imagine na otvorení olympiády v Turíne, v 80. rokoch beatlesovku Strawberry Fields Forever, Cohenovu Suzanne, Summertime, Kinks alebo The Book of Love od Magnetic Fields. Práve posledná menovaná je jedným z najsilnejších momentov „jeho“ nového albumu – krásne klenutú melódiu majstrovsky vygraduje.

Ako starnúť dôstojne

Gabriel je tu skôr civilne spievajúcim šansoniérom, ktorý originál urobí dramatickejším (Bowieho Heroes, My Body is a Cage od Arcade Fire), inde ho zase úplne zbaví tanečného rytmu (The Boy in the Bubble Paula Simona), posunie ho úplne do nového rozmeru (radioheadovku Street Spirit takmer nespoznáte) alebo pribrúsi jemnú baladu (Philadelphia Neila Younga).

Je to hudba, aká sa dnes príliš nerobí. Jednoduchá, krásna, miestami až dojímavá. Pre niektorých možno trochu gýčová, no parazitovanie na cudzích nápadoch to nie je ani sekundu. Nie každý rocker dokáže starnúť takto dôstojne. Gabriel by tiež mohol dokola hrávať svoje hitovky (a má ich veru dosť), ale toto ho baví viac. Do svojho ôsmeho štúdiového albumu vložil veľký kus životného nadhľadu i dušu.

Podobne ako u Casha, aj tento projekt bude mať pokračovanie. No trochu iné – všetkých dvanásť „obetí“ by malo na oplátku naspievať Gabrielove pesničky. Album bude mať výstižný názov I'll Scratch Yours.