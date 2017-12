Rybak: Nóri sú už zo mňa unavení

Víťaz minuloročného Eurosongu žije už prinajmenšom rok ako v rozprávke, ktorú si sám vymyslel.

20. feb 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Saša Rybak, ako mu hovoria Rusi, žije už prinajmenšom rok ako v rozprávke, ktorú si sám vymyslel. Hit s príznačným názvom Fairytale, s ktorým vlani vyhral Eurosong, si za pár týždňov na YouTube pozrelo viac ako desať miliónov ľudí. Posledné mesiace vypredáva tento nórsky Bielorus veľké koncertné sály nielen v Európe. Slovenská televízia, ktorá práve finišuje s národným finále, si jeho vystúpenie nemohla dovoliť zaplatiť, budúci týždeň - 25. februára - však vystúpi v pražskej Lucerne.



Rozprávka? „Úplne. Celý život som z hĺbky svojho srdca chcel rozprávať príbehy," zamailoval Alexander Rybak pre SME. Celý život znamená v jeho prípade 23 rokov, z ktorých, samozrejme, musíme zopár nevedomých odrátať. Ale skutočne len zopár, keďže jeho rodičia ho priviedli k hudbe už ako päťročného.

Od potulného muzikanta po star

Nebolo to tak dávno, čo ešte Alexander Rybak chodil podľa vzoru potulných muzikantov po nórskom vidieku a hral za stravu a ubytovanie. Za niekoľko rokov sa mu však podarilo dosiahnuť doslova nemožné. Jeho CD Fairytale vydali v 25 krajinách sveta, predalo sa z neho doposiaľ takmer pol milióna kusov.

V špičke rybakovskej vlny bol jeho album číslo jeden nielen v Nórsku, ale aj v Rusku. Singel Fairytale ovládol rebríčky I-tunes na niekoľko týždňov vo viacerých krajinách, na chvíľu bol tretí aj v rámci celej Európy.

Ale ani rok po jeho úspechu na Eurovision Song Contest v Moskve nemá Rybak problém udržať si pozornosť médií. „Väčšina Nórov je už z mojich hitov, ktoré vysielajú v rozhlase, veľmi unavená. To znamená úspech," hodnotí.

„Ak vydám nový album, ktorý je už takmer hotový, roztočí sa nové kolo," predpokladá. Odvážne si dokonca želá, aby sa nórske médiá oňho zaujímali o niečo menej.

Na Eurovíziu sa však vôbec nesťažuje, na celej popularite, ktorá po nej nasledovala, považuje za zlé len to, že nemôže reagovať na všetky pozvánky, hoci sa vraj o to snaží. „Mal som zaujímavé ponuky, túžil som povedať áno na všetky, ale je to jednoducho nemožné," hovorí.

Autor jednej pesničky?

Kým v Nórsku aj Rusku bol úspešný aj jeho druhý singel Funny Little World, na európskej úrovni sa mu s ním tak výrazne preraziť nepodarilo.

No Rybak verí, že nezostane v histórii populárnej hudby iba autorom jednej pesničky: „Od samého začiatku som sa rozhodol, že nebudem robiť kompromisy s bežným formátom vhodným do rádií. Namiesto toho som chcel niečo staromódnejšie, pesničku, pri ktorej by boli v popredí čisté melódie, pri ktorej by hudba stála na prvom mieste. Píšem pesničky pre dospelé deti," smeje sa.

Rybakovi sa nevyhýbali ani drobné škandály. Riešilo sa, či mal práva na použitie pesničky Abandoned - Opustený, ktorá nie je zaradená do ruskej verzie CD Fairytale, od dedičov jej už zosnulého autora Kirilla Molchanova.

„Patrím k nemnohým umelcom, ktorí si myslia, že za starých čias sa robila lepšia hudba. Niekto by mohol povedať, že je to aj dar. Moji poslucháči majú od päť do osemdesiat rokov," vysvetľuje.

K tomu, do akej miery sa dal pri komponovaní melódie Fairytale inšpirovať ľudovými melódiami, sa vyjadroval len veľmi opatrne: „Zložil som melódiu, ukázalo sa, že je to popová pieseň s prvkami folklóru. Som rád, že som svojím víťazstvom povzbudil nórskych ľudových hudobníkov."





Foto - Universal Music

Neštandardná výchova

Alexander je ročník 1986, narodil sa v Bielorusku, ale už odmalička žije s rodinou na predmestí Osla. Rodičia sú tiež hudobníci, matka hrá na husliach, otec na klavíri. Vďaka ich drilu zvláda Alexander vynikajúco oba tieto nástroje, husle sú však preňho jednotkou, klavír berie ako hobby.

„Stále som si myslel, že všetko, čo moji rodičia robili, bolo úplne normálne. Ak by presedeli celé moje detstvo na strome, aj to by som prijal. Prinútili ma cvičiť veľa hodín denne a som im teraz za to vďačný," hovorí o svojej neštandardnej výchove, ktorá v mnohom pripomínala tréning špičkového športovca.

Rybakova kariéra bola veľmi strmá, v rámci nórskej SuperStar sa síce dostal len do semifinále, v roku 2006 sa mu však podarilo vyhrať v inej z pesničkových televíznych súťaží, nazvanej Kjempesjansen, v preklade Veľká šanca, čím sa stal v Nórsku veľmi populárny. Národné kolo Eurosongu už vyhral celkom suverénne.

Pred kamerou

Jeho aktivity sa v minulosti neobmedzovali len na koncertovanie, vystupoval napríklad aj ako hudobník či herec v rôznych muzikáloch, napríklad aj v klasickom titule Fidlikant na streche. Stále vraj dostáva aj ponuky tohto typu, no vyjadril sa, že sa chce radšej sústreďovať na svoje projekty, ako by mal predstavovať 986. reinkarnáciu Mária z Bedárov.



Po svojom fenomenálnom víťazstve sa stal objektom dokumentárneho filmu s názvom Rozprávka - film. „Nech zvážia diváci, či som bol úprimný," reagoval na otázku, či sa dokázal pred kamerou otvoriť. Pri nakrúcaní tohto filmu si však vraj uvedomil prinajmenšom to, že o svojom živote rád rozpráva aj cez film.



Rybak viackrát pre médiá povedal, že Rozprávka vznikla v jeho zlomenom srdci. Je už zahojené? „Nie som veľmi dobrý v anatómii, ale môjmu srdcu je teraz dobre. Viem len, že nikdy sa už ku svojej prvej láske nevrátim, lebo to by úplne zničilo moje spomienky," tvrdí záhadne.





Foto - Universal Music

Na obavy nemá čas

„Prečo by som sa mal čohokoľvek obávať? Mám 23 rokov a dosiahol som v živote viac, ako sa mnohým podarilo za celý život. Mám v rukách väčšiu zodpovednosť, než na akú som bol pripravený," hovorí.



Rybaka vybrali, aby zastupoval Nórsko aj na tzv. nobelovskom koncerte. Pri tejto príležitosti sa krátko stretol aj s prezidentom Barackom Obamom.



„Dúfam, že nie," reagoval Rybak na otázku, či Obama niečo o Eurosongu počul. Podľa neho sú totiž oveľa dôležitejšie veci, o ktoré by sa mal americký prezident zaujímať.



Alexander nemal obavy, že by ho Američania neprijali pre ruskosť či prinajmenšom pre európskosť jeho hudby. Nikdy by sa vraj nesnažil Amerike nadbiehať. Ani vlastne nemusí. Ako pripomína, len v New Yorku žije viac ako tri milióny Nórov a Rusov, takže o obecenstvo sa nemusel triasť ani počas svojho amerického turné.

Len politika?

Úvahy o tom, že Eurosong je len o politike a reklame, odmieta. „Nie som politik, neštudoval som PR ani marketing a napriek tomu som vyhral," hovorí.



Ak by však mohol, rád by urobil Eurovíziu živšou - so živým orchestrom ako za starých čias. Otázka, čo by mala malá krajina ako Slovensku urobiť pre to, aby prilákala pozornosť na podobnej súťaži, sa mu zdá podobná ako pýtať sa, čo by malo Nórsko urobiť pre to, aby sa stalo majstrom sveta vo futbale.

„Ak chcete uspieť v Eurosongu, mali by ste začať podporovať súťaž aj súťažiacich, namiesto toho aby ste len vyhlasovali, že ide o politickú vec," myslí si.



Rybak si spomína aj na slovenských súťažiacich z Moskvy Nelu Pociskovú a Kamila Mikulčíka: „Pamätám si, že nórsky tím sa tejto pesničky veľmi bál, mysleli sme si, že je to pre nás silný konkurent," tvrdí. Stále však pripomína, že by sa Eurosong nemal vnímať ako súťaž. „Je to zábava. Veľmi veselá a zaujímavá párty," nadchýna sa.



To sa mu hovorí, keď ju vyhral. A ešte aj s rekordným počtom 387 bodov.