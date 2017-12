Sobotňajší koncert Ne-Ya v Bratislave je zrušený

20. feb 2010 o 17:30 SITA

BRATISLAVA. Americký r'n'b spevák Ne-Yo dnes večer v Bratislave nevystúpi. Dôvod zrušenia koncertu zatiaľ nie je známy. Hudobník však do Bratislavy nepriletel. Bližšie informácie poskytnú organizátori v najbližších hodinách.

Tridsaťročný muzikant sa mal v sobotu, 20. februára, predstaviť v Sibamac aréne NTC. Súčasťou podujatia malo byť aj vystúpenie domácej tanečnej skupiny Old School Brothers.

Ne-Yo, vlastným menom Shaffer Chimere Smith, má na svojom konte zatiaľ tri sólové albumy - In My Own Words (2006), Because of You (2007) a Year of the Gentleman (2008). Počas svojej kariéry spolupracoval s interpretmi ako napríklad Kanye West, Jay-Z, Rihanna, 50 Cent, Mario, Mary J. Blige alebo Faith Evans.

Okrem toho napísal texty pre Whitney Houston, Anastaciu, Céline Dion, Enriqueho Iglesiasa, Rihannu alebo Beyoncé. Taktiež sa mal podieľať na albume zosnulého Kráľa popu Michaela Jacksona.

Ako herec sa predstavil zatiaľ v dvoch filmoch - Nežiadaj svoj posledný tanec 2 (2006) a Divoký Stomp (2007). Tento rok mu vyšla kompilácia najväčších hitov pod názvom Ne-Yo: The Collection.