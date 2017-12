Čo čítame

Fero Jablonovský: Neviem.

22. feb 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Fero Jablonovský vraví, že dnes už aj Jánošík visí na webe. Ak by sa to týkalo tiež jeho knižky Neviem, oddá sa ju odtiaľ aj „zvesiť", je totiž taká akurátna do ruky i do vrecka a plná humoru. Kresleného (skúste si domyslieť kresbu k vtipu nazvanému Coitus delicti) a hlavne písaného. Jablonovský je typograf, karikaturista, ilustrátor a publicista, ale aj aforista.

„Prepáčte, neviem, ako sa to správne píše. Mám jazykové okno," pohrá sa so slovíčkami, aby vzápätí pripomenul, že rezervy máme aj v rozprávaní. Športová správa z televízie, že „ani sme o tom nesnívali a sme radi, že sa nám tento sen splnil", nemohla u neho ostať bez ohlasy: „A mne sa splnilo aj to, čo by som nechcel zažiť ani v najhoršom sne."