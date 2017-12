Iva Bittová kúsok za hranicami

Moravská diva je jednou z hlavných hviezd prehliadky newyorskej scény v rakúskom meste Sankt Pölten.

22. feb 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Iva Bittová kedysi hrávala na Slovensku často, no odkedy sa presťahovala do Ameriky, takmer sme prišli o možnosť vidieť ju naživo. Kto ju však pozorne sleduje, môže sa v týchto dňoch vybrať necelých sto kilometrov za Viedeň, do mesta Sankt Pölten. Cez víkend sa tam začal festival New York Presents, kde dostala priestor na dva večery.



V sobotu si zahrala so známym gitaristom Billom Frisellom. Stretli sa prvýkrát, no obaja sa už naimprovizovali toľko, že nemajú problém vyjsť na pódium a priamo pred divákmi vystavať hodinu zaujímavej hudby.



Bolo to stretnutie dvoch osobností a dvoch svetov. Ukázalo sa to už v úvodných sólových blokoch. Frisell je prototypom „intelektuálneho" gitaristu. Výzorom pripomína profesora matematiky, podobná je aj jeho hra. Nie je rýchly hobľovač gitary, ale po hmatníku sa pohybuje suverénne a dokáže voľne striedať svoje typické akordy s melódiami. A na rozdiel od mnohých džezmenov sa nebojí využívať elektroniku.



Kým on vyrastal na americkom blues či country a neskôr sa venoval experimentom s kultovou postavou scény newyorského downtownu Johnom Zornom, Bittová nasávala folklór a prešla ku klasike. Úplné kontrasty, ale práve to bol hlavný dôvod, prečo sa na tento koncert oplatilo cestovať. Zažiť niečo neopočúvané je dnes čoraz ťažšie.

Bol to viac večer Bittovej než Frisella. Džentlmensky sa snažil prispôsobiť jej živelnosti, niekedy zvuk gitary radšej stiahol na minimum, aby nechal naplno vyniknúť krásny žensko­-dievčenský hlas. Ona dvakrát siahla na istotu (keď spustila riff zo staršej skladby Divná slečinka alebo vytiahla moravskú ľudovku), no väčšinou šlo o improvizácie. Najsilnejšie boli v momentoch, keď odložila husle a ponorila sa do spevu. Vtedy to párkrát na pódiu zaiskrilo, ale moment výnimočnosti neprišiel.



Trochu to mohlo byť atmosférou večera, hralo sa vo Festspielhause, ktorého sála pripomína bratislavské divadlo Aréna, no všetky ostatné priestory vyzerajú skôr ako modernejšia verzia Slovenského národného divadla. Väčšinu publika tvorila staršia generácia, slávnostne vyobliekaní miestni ľudia, no najmä na záver reagovali veľmi spontánne a vytlieskali si dva prídavky.



Iva Bittová si v Rakúsku zahrá ešte v stredu. Bude to multimediálne predstavenie s tanečníčkou a videoprojekciou. Viac informácií o festivale nájdete na www.festspielhaus.at. Sankt Pölten je veľký ako Poprad, ale program tam majú lepší ako v Bratislave. A to nie je len vec väčšieho rozpočtu na kultúru.